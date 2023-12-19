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Йоганн Вольфганг фон Гете
Suzuki представила новий Swift
09:49 19.12.2023 |
Компанія Suzuki офіційно презентувала четверте покоління однієї зі своїх найважливіших моделей - Swift.
Представлений кілька тижнів тому в формі прототипу, дуже схожого на серійну модель, Suzuki Swift перейшов у своє четверте покоління, роблячи ставку на еволюцію міського автомобіля, яку всім добре знайомий.
У той час як електрифікація Suzuki йде своїм шляхом, із запланованою появою в 2024 році першого повністю електричного автомобіля на базі eVX, Swift не зраджує своїм принципам. Понад 9 мільйонів одиниць, проданих у 169 країнах з 2004 року, гарантують успішний рецепт бестселера.
Нове покоління Suzuki Swift естетично дуже нагадує попередника. Його зовнішній вигляд має більш сучасні та елегантні штрихи, такі як нова передня решітка або більш горизонтальний чи округлений капот.
Дах із плаваючим ефектом продовжує домінувати у вигляді профілю, й пропонується 4 двоколірні варіанти кузова та 9 одноколірних (металевий перламутровий «Frontier» і металевий жовтий «Cool» як новий). Зі свого боку, як передні, так і задні ліхтарі також були оновлені.
Більше технологій всередині
За словами японської фірми, новий Swift надає перевагу «комфорту, ефективності та безпеці», і все це переноситься в інтер'єр, де технологічне навантаження зростає. Звісно, апаратура все ще аналогова.
Новий 9-дюймовий HD сенсорний екран у плаваючому положенні тепер переважає на панелі приладів. Він має підключення Apple CarPlay і AndroidAuto через кабель або Wi-Fi зі смартфоном.
Органи управління злегка орієнтовані на водія, система розпізнавання голосу і відтворення музики по Bluetooth присутні. Є нові двоколірні (чорний і світло-сірий) деталі на панелі приладів та інші деталі атласного срібла.
У розділі безпеки виділяється нова система «DSBS», яка є нічим іншим, як асистентом екстреного гальмування з виявленням транспортних засобів, пішоходів і велосипедистів, яка автоматично впливає на гальма для пом'якшення фронтальних, діагональних і бічних зіткнень.
Новий Suzuki Swift також оснащений адаптивним круїз-контролем, системою підтримки смуги руху, розпізнаванням дорожніх знаків, детектором сліпих зон, системою сповіщення про рух позаду та системою екстреного виклику.
Крім того, вперше в автомобілі Suzuki є детектор втоми. Він має камеру на панелі приладів для спостереження за обличчям і очима водія, контролюючи його розсіяні або сонливі жести, щоб надіслати їм попередження.
Японський автомобіль також дебютує в сервісі підключених автомобілів Suzuki Connect, який дозволяє отримати доступ до основних функцій автомобіля через мобільний додаток. Це, наприклад, місцезнаходження транспортного засобу, історія водіння, попереджувальні вогні, сповіщення системи спостереження та геозонування тощо.
Під капотом
Японський бренд анонсує оновлений 1,2-літровий атмосферний трициліндровий бензиновий двигун із мікрогібридною технологією «Mild-Hybrid», також продовжуючи модельний ряд, присутній в останній версії. Suzuki попереджає про покращення в усіх аспектах ефективності, як споживання палива, так і викидів.
Конкретні подробиці не надаються, але очікується, що потужність коливатиметься від 80 до 90 к. с. з власною електрифікованою системою під назвою «SHVS», яка відновлює кінетичну енергію гальмування та уповільнення для допомоги під час прискорення.
Suzuki також нічого не сказала про можливу версію Swift Sport, хоча остання інформація свідчить про те, що японська марка може обійтися без неї, принаймні на деяких ринках. Наразі цей більш спортивний варіант має двигун 1.4 BoosterJet потужністю 129 к.с. і 6-ступеневу механічну коробку передач.
Але повертаючись до нового Suzuki Swift, він буде доступний з автоматичною коробкою передач CVT або з 5-ступеневою механічною. Також можна розраховувати на систему тяги AllGrip Auto 4×4 із системою віскомуфти 4×4, яка передає крутний момент двигуна на задні колеса, коли виявляє втрату зчеплення з передньою віссю.
Нове покоління Suzuki Swift готове вийти на японський ринок у грудні цього року. Щоправда, для Європи все ж доведеться трохи почекати.
Очікується, що новий Swift надійде до ЄС навесні 2024 року. Як і щодо технічних даних, ціни та більш конкретні характеристики для європейського ринку ще невідомі. Наразі стартова ціна японського міського автомобіля в Іспанії становить 17 391 євро.
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