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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У світі рекордно зросли продажі електромобілів

11:50 13.12.2023 |

Транспорт

 

Світові продажі акумуляторних електромобілів та гібридів зросли на 20% у листопаді порівняно з листопадом минулого року до 1,4 млн авто. Про це пише агентство Reuters з посиланням на дані профільної аналітичної компанії Rho Motion.

Це найбільша кількість проданих електромобілів у світі за один місяць.

На повністю електричні авто припадає 70% світових продажів, на гібриди - 30%.

У Китаї продажі зросли на 25%, у США та Канаді - на 43%, тоді як у Європі впали на 3%.

Падіння продажів у Європі пов'язане зі скороченням держсубсидій виробникам електромобілів у Німеччині та Франції. Також на скорочення вплинули обмежувальні заходи Євросоюзу проти дешевих китайських електромобілів.

За прогнозами Rho Motion, відносно слабка динаміка продажів у Європі триватиме ще деякий час, доки виробники не випустять на ринок дешевші моделі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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