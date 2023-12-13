У світі рекордно зросли продажі електромобілів

Світові продажі акумуляторних електромобілів та гібридів зросли на 20% у листопаді порівняно з листопадом минулого року до 1,4 млн авто. Про це пише агентство Reuters з посиланням на дані профільної аналітичної компанії Rho Motion.

Це найбільша кількість проданих електромобілів у світі за один місяць.

На повністю електричні авто припадає 70% світових продажів, на гібриди - 30%.

У Китаї продажі зросли на 25%, у США та Канаді - на 43%, тоді як у Європі впали на 3%.

Падіння продажів у Європі пов'язане зі скороченням держсубсидій виробникам електромобілів у Німеччині та Франції. Також на скорочення вплинули обмежувальні заходи Євросоюзу проти дешевих китайських електромобілів.

За прогнозами Rho Motion, відносно слабка динаміка продажів у Європі триватиме ще деякий час, доки виробники не випустять на ринок дешевші моделі.