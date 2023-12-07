Dacia Duster: кросовер еволюціонував у нове покоління

Бюджетний кросовер Dacia Duster у новому поколінні став ще сучаснішим та позбувся дизельного двигуна.

Dacia розквітла під корпоративною парасолькою Renault та створила два з найпопулярніших автомобілів у Європі. Протягом жовтня Sandero був найбільш продаваним автомобілем на Старому Континенті, тоді як Duster потрапив до топ-15. Тепер у своєму третьому поколінні Duster додає трохи витонченості, але все ще зосереджується на головному.





Якщо стиль виглядає знайомим, то на це є вагома причина. Duster 2024 року нагадує Bigster з незграбною назвою, представлений на початку 2021 року. Виглядаючи міцнішим, ніж його попередник, цей кросовер без надмірностей має додаткове пластикове покриття кузова та потужніші захисні пластини, щоб підкреслити його зовнішню природу. Він приймає мотив «Y» для фар, а ручки задніх дверей інтегровані в задні стійки.

При довжині 4343 мм новий Duster майже такий же, як і його попередник. Однак це справжня модель наступного покоління, яка використовує іншу основу більш складної платформи CMF-B. Завдяки більш сучасній архітектурі, адаптованій від материнської компанії Renault, компонування було покращено, щоб збільшити місткість вантажу на шість відсотків до 472 літрів.

Крім того, пасажири на задніх сидіннях отримують більше місця для ніг, ніж раніше, а додатковий багажник на даху витримує вагу до 80 кілограмів.

В інтер'єрі немає химерних матеріалів і зберігається простота завдяки твердому пластику. Вони не обов'язково виглядають красиво, але намір Dacia полягає в тому, щоб розробити міцний салон, зберігаючи низьку ціну.

Проте інтер'єр явно не спартанський, оскільки пропонується 7,0-дюймова цифрова панель приладів і 10,1-дюймовий сенсорний екран, злегка нахилений у бік водія. Також є до чотирьох USB-портів з підсвічуванням, бездротова зарядка смартфона, аудіосистема з шістьма динаміками та підтримка бездротових Android Auto та Apple CarPlay.

Приємно, що звичайні кнопки для налаштувань клімату все ще присутні, а на кермі також є численні олдскульні елементи керування. Тримач для смартфона, оточений двома екранами, сьогодні є загальноприйнятою рисою Dacia. Ззаду додатковий Sleep Pack включає розкладне двоспальне ліжко, а також стіл і місце для зберігання. У Dacia кажуть, що для налаштування потрібно менше двох хвилин.

Дизельний 1,5-літровий dCi від Renault остаточно зник. Натомість Duster 2024 року пропонуватиметься з 1,2-літровим двигуном TCe 130 з турбонаддувом. Цей трициліндровий агрегат працює за циклом Міллера та використовує м'яку гібридну установку.

Кросовер може бути як з переднім, так і з повним приводом з шестиступеневою механічною коробкою передач. Dacia каже, що споживання палива зменшилося на 10 відсотків порівняно з неелектрифікованою версією того самого двигуна, а продуктивність також стала кращою.





Двигун ECO-G 100 працює на зрідженому нафтовому газі (LPG) і може долати до 1300 кілометрів з 50-літровим бензобаком і 50-літровим баком LPG, заповненими до країв. Перший розташований під задніми сидіннями, а другий - під підлогою багажного відсіку, тому місткість багажника залишається незмінною. Справа не тільки в тому, що зріджений газ значно дешевший за бензин, але й Dacia стверджує, що викиди CO2 зменшилися на 10 відсотків порівняно з еквівалентним лише бензиновим двигуном.

Найважливішою новинкою щодо силових агрегатів є використання гібридної установки, успадкованої від універсалу Jogger. Він поєднує в собі атмосферний 1,6-літровий двигун з двома електромоторами, батарею на 1,2 кіловат-годин і автоматичну коробку передач. Один із електромоторів видає 49 кінських сил, а інший служить стартером/генератором.

Duster Hybrid 140 підтримує рекуперативне гальмування, а його силовий агрегат завжди запускається в електричному режимі. Dacia стверджує, що витрата палива зменшується в середньому на 20 відсотків і до 40 відсотків під час їзди містом. За оцінками румунської марки, кросовер їздитиме в режимі EV протягом 80 відсотків часу в місті.

Новий Duster залишається компетентним поза торованими шляхами, пропонуючи дорожній просвіт 216 мм для повнопривідної моделі. Він забезпечує кут наближення 31 градус і кут з'їзду 36 градусів. Він навіть має систему контролю швидкості спуску, яка автоматично регулює швидкість, щоб забезпечити плавний спуск. Він працює від 0 до 30 км/год і може бути активований навіть під час руху заднім ходом. Також є п'ять режимів водіння на вибір: Auto, Snow, Mud/Sand, Off-Road та Eco.

Продажі моделі третього покоління заплановано на наступний рік, і вона матиме чимало великих переваг. З моменту виходу на ринок оригінального Duster 13 років тому Dacia вдалося продати понад 2,2 мільйона одиниць. З 2018 року Duster є найбільш продаваним позашляховиком серед роздрібних клієнтів у Європі. Щоб отримати уявлення про те, наскільки успішним позашляховик є в Європі, на заводі в Пітешті, Румунія, щодня виробляється майже 1000 одиниць. Це означає один автомобіль щохвилини.

Швидше за все, Renault продаватиме свою власну версію на ринках, де не представлена Dacia. Станом на 2023 рік моделі Dacia продаються в 44 країнах.