Електровелосипеди скорочують попит на нафту більше за електромобілі

У світі вже є 280 мільйонів електровелосипедів, що призвело до зниження світового попиту на нафту приблизно на 1 відсоток.

У той час як уряди інвестують в електромобілі, щоб зробити світ екологічнішим, паралельно й доволі тихо виникла галузь, яка зменшує викиди вуглекислого газу в усьому світі: електричні велосипеди.

Звісно, електромобілі чистіші за автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння протягом усього терміну служби. Однак, оскільки вони такі дорогі, для переходу світового автопарку на повністю електричну енергію знадобиться багато часу - і багато переконливих зусиль. Доступніші для більшої частини світу електровелосипеди впроваджуються набагато швидше.

Тоді як минулого року по всьому світу експлуатувалося 20 мільйонів електромобілів і 1,3 мільйона електробусів, фургонів і вантажівок, видання The Conversation порахувало, що в експлуатації було понад 280 мільйонів електричних мопедів, скутерів, мотоциклів і триколісних транспортних засобів.

Е-байки скоротили щоденний попит на нафту на 1 мільйон барелів

Це пов'язано з тим, що в регіонах світу, де велосипеди та скутери вже популярні, вибирають доступніше рішення для мобільності. Загалом, їх популярність уже скоротила попит на нафту приблизно на мільйон барелів на день, що приблизно дорівнює 1 відсотку світового попиту. Це вчетверо більше за "вклад" електромобілів.

Електрична мікромобільність, якщо її широко впровадити, може значно скоротити міські викиди. Згідно з дослідженням Енергетичного інституту UCL, яке цитує The Conversation, поїздки на електросамокатах виробляють на 45% менше вуглекислого газу, ніж альтернативні варіанти. Дослідники зі Сполучених Штатів підрахували, що якби поїздки на електровелосипедах становили 11% усіх поїздок автомобілями, викиди, пов'язані з транспортом, могли б зменшитися приблизно на 7%.

При цьому місце для розвитку електровелосипедів ще залишається, що зменшить забруднення ще більше. Менші електричні пристрої мобільності, такі як скутери та скейтборди, можуть допомогти вирішити проблему "останнього кілометра" громадського транспорту. З більш широким впровадженням ця технологія може полегшити пасажирам користування потягами та автобусами, доставляючи їх до зупинок і назад.

Зростання кількості електровелосипедів також відкриває можливість для людей, які хочуть бути екологічними у багатших частинах світу, таких як Європа та США. Реальність така, що 60 відсотків усіх поїздок на автомобілі в країні становлять менше 10 км й цю відстань можуть легко подолати багато електровелосипедів. Крім того, це не вимагає від власників повністю позбутися своїх автомобілів із ДВЗ. Навіть для водіїв електрокарів електровелосипед може бути хорошою ідеєю.

Звичайно, деяких водіїв хвилює погода, і електровелосипеди - не найкращий варіант для всіх. Але, оскільки вони вже довели, що є гарним рішенням для мільйонів людей у всьому світі, це може спонукати декого переглянути свою залежність від автомобілів.