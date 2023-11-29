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Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі

14:42 29.11.2023 |

Транспорт

Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі

 

Новий зовнішній вигляд і оновлені технології Kia Sorento нарешті дебютували офіційно, хоча позашляховик з'явився онлайн ще у липні цього року.

На автосалоні в Лос-Анджелесі компанія Kia офіційно представила свій оновлений позашляховик Kia Sorento після попередньої публікації дизайну в соціальних мережах у липні.


Зовнішні зміни обмежуються більш сучасним оформленням світлотехніки, яка позичена від нового Kia EV9 і включає яскраві Т-подібні світлодіодні денні ходові вогні та приховані, складені світлодіодні фари. Передня решітка стала більшою та сміливішою, а бампери отримали ширший профіль.

Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі

 

Зміни в задній частині більш делікатні, але містять більш мінімалістичні світлові блоки, дуже гармонійні з темою Star Map спереду з тонкими вертикальними світлодіодами. Емблема Sorento також була змінена з більшим репрофілем бампера.

Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі

 

Всередині відбулося серйозне технологічне оновлення з більш ніж натяком на популярну меншу модель Sportage і, знову ж таки, EV9. Панорамний вигнутий дисплей із подвійними 12,3-дюймовими дисплеями оснащено найновішою операційною системою Kia, яка обіцяє більше можливостей і швидку реакцію. Оновлення по повітрю тепер доступні й також можна використовувати свій смартфон як цифровий ключ. Трирядна семимісна компоновка салону залишилася такою ж, як і раніше.

Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі

 

Лінійка гібридних двигунів залишилась й в оновленому Sorento, з 1,6-літровим HEV потужністю 226 к.с. і PHEV потужністю 261 к.с., який поєднує той самий двигун з акумулятором ємністю 13,8 кВт-год і електродвигуном. Повний привід є на всіх комплектаціях, але ймовірно, що поточний дизельний варіант може зникнути з деяких ринків Європи.

Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі

 

Kia скоротила асортимент Sorento перед появою оновленого кросовера, але очікується, що модельний ряд буде відображати решту асортименту Kia з комплектаціями GT-line і GT-line S, які, ймовірно, складатимуть основну частину продажів.

Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі

 

Нова модель має надійти до автосалонів Європи в середині наступного року, ціни починатимуться приблизно від 45 000 євро. Завдяки такому ціннику Kia має повернутись на рівень доступних кросоверів, де марка була відсутня протягом деякого часу.

Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі

 
Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі
 

Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі

 

Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі

 

Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі

 

Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі

 

Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Kia
 

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