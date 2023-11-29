Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі

Новий зовнішній вигляд і оновлені технології Kia Sorento нарешті дебютували офіційно, хоча позашляховик з'явився онлайн ще у липні цього року.

На автосалоні в Лос-Анджелесі компанія Kia офіційно представила свій оновлений позашляховик Kia Sorento після попередньої публікації дизайну в соціальних мережах у липні.





Зовнішні зміни обмежуються більш сучасним оформленням світлотехніки, яка позичена від нового Kia EV9 і включає яскраві Т-подібні світлодіодні денні ходові вогні та приховані, складені світлодіодні фари. Передня решітка стала більшою та сміливішою, а бампери отримали ширший профіль.

Зміни в задній частині більш делікатні, але містять більш мінімалістичні світлові блоки, дуже гармонійні з темою Star Map спереду з тонкими вертикальними світлодіодами. Емблема Sorento також була змінена з більшим репрофілем бампера.

Всередині відбулося серйозне технологічне оновлення з більш ніж натяком на популярну меншу модель Sportage і, знову ж таки, EV9. Панорамний вигнутий дисплей із подвійними 12,3-дюймовими дисплеями оснащено найновішою операційною системою Kia, яка обіцяє більше можливостей і швидку реакцію. Оновлення по повітрю тепер доступні й також можна використовувати свій смартфон як цифровий ключ. Трирядна семимісна компоновка салону залишилася такою ж, як і раніше.

Лінійка гібридних двигунів залишилась й в оновленому Sorento, з 1,6-літровим HEV потужністю 226 к.с. і PHEV потужністю 261 к.с., який поєднує той самий двигун з акумулятором ємністю 13,8 кВт-год і електродвигуном. Повний привід є на всіх комплектаціях, але ймовірно, що поточний дизельний варіант може зникнути з деяких ринків Європи.

Kia скоротила асортимент Sorento перед появою оновленого кросовера, але очікується, що модельний ряд буде відображати решту асортименту Kia з комплектаціями GT-line і GT-line S, які, ймовірно, складатимуть основну частину продажів.

Нова модель має надійти до автосалонів Європи в середині наступного року, ціни починатимуться приблизно від 45 000 євро. Завдяки такому ціннику Kia має повернутись на рівень доступних кросоверів, де марка була відсутня протягом деякого часу.