Літаючі таксі Lilium отримали «ліцензію на експлуатацію» ЄС

Lilium, німецька фірма повітряного таксі, отримала дозвіл європейських регуляторних органів на розробку та експлуатацію своїх електричних транспортних засобів вертикального зльоту і посадки (eVTOL).

Lilium отримала «Схвалення проєктної організації» від Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу - ліцензію з особливими умовами, яка надає компанії можливість проєктувати й виробляти свої транспортні засоби, передає CNBC. Аластер Макінтош, головний технічний директор Lilium і керівник конструкторської організації, сказав, що це схвалення фактично є «ліцензією на експлуатацію» для компанії.

Отримання схвалення проєктної організації від EASA ще більше мотивує нас на шляху до комерціалізації революційного літака Lilium Jet.

Люк Титгат, виконувач обов'язків виконавчого директора агентства ЄС, сказав, що це «встановлення правильних правил експлуатації й турбота про елементи довкілля, включаючи шум, при цьому, звичайно, забезпечуючи дотримання високих стандартів безпеки. Водночас ми остерігаємося створення бар'єрів для виходу на цей новий ринок, і ми працювали в партнерстві з Lilium, попри жорсткі часові рамки. Я хотів би привітати Lilium з отриманням схвалення проєктної організації, що сприяє розвитку європейської електричної авіації».

Це ключова віха для галузі, яка протягом декількох років працювала над тим, щоб підготувати такі транспортні засоби до комерціалізації. Літаючі автомобілі вже давно не є чимось фантастичним. Технологи та венчурні капіталісти за останні роки вклали мільярди доларів у підприємства, що мають на меті створити літаючі таксі - поки без осяжного успіху.

У випадку Lilium, його транспортні засоби більше орієнтовані на міжміські поїздки, ніж на перельоти між країнами. Lilium Jet використовує кілька невеликих пропелерів, що приводяться в рух електродвигунами, щоб забезпечити підйомну силу під час зльоту і посадки, а також тягу під час польоту.





Коли Lilium Jet буде готовий до комерційних польотів, він зможе долати 300 кілометрів за годину на одній зарядці - це еквівалентно подорожі з Ужгорода до Львова. Компанія Lilium, заснована у 2015 році чотирма друзями з Мюнхенського технічного університету в Німеччині, хоче розпочати комерційні польоти до 2025 року.