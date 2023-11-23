Subaru представив нове покоління позашляховика Forester

Нове покоління Subaru Forester покращило безпеку та продуктивність, а під капотом встановлено 180-сильну опозитну четвірку.

Як один із найбільш продаваних позашляховиків на ринку, Subaru Forester має вірних шанувальників, які цінують його практичність, ефективність і можливості. Автовиробник не планує змінювати це з новим Forester, але постійні клієнти все одно повинні оцінити жорсткішу конструкцію, більшу вантажну площу та додаткові технології автомобіля.

Прихильникам Subaru також може здатися привабливим домашній дизайн, що нагадує спадщину моделі.

Двигун - це знайомий 2,5-літровий чотирицилиндровий двигун Subaru, а у Forester він розвиває 180 кінських сил - втрачаючи двох коней, але збільшуючи крутний момент порівняно з попереднім поколінням.

Безступенева коробка передач є стандартною, як і остання версія системи повного приводу автовиробника, що була переглянута для швидшої реакції та активного розподілу крутного моменту на задні колеса. Як і старий Forester (і поточні Crosstrek і Outback), система X-Mode є стандартною для всіх, крім базової комплектації, допомагаючи покращити продуктивність на бездоріжжі.





Крім цих функцій, структура Forester була досить суттєво оновлена. Незважаючи на те, що Forester 2025 року все ще базується на модульній глобальній платформі Subaru, він має повністю внутрішню рамну конструкцію.

Subaru спочатку кріпить бічні панелі кузова до днища, а потім приєднується зовнішня обшивка кросовера. Інші елементи конструкції цільного кузова збирають разом (бокові панелі та зовнішню обшивку), а потім приєднують їх до днища.

Спосіб Subaru покращує доступ до ключових точок, дозволяючи виробничим підприємствам додавати стратегічні зварні шви та використовувати більше структурного клею. Результат - на 10 відсотків більша жорсткість, що сприяє безпеці та керованості.

Оновлений дизайн багато в чому запозичений з існуючої лінійки Subaru, з обличчям, яке нагадує більший кросовер Ascent і колісні арки, зроблені з WRX. Кутовий кузов є сучасним і, можливо, трохи вибагливим, але низька лінія Forester нагадує модель першого покоління та її дизайн високого універсала.

Двері стали ширшими й квадратнішими для кращого входу та виходу, а задня частина Forester підтримує тенденцію штучних світлових панелей із глянцевою чорною декоративною смугою, що з'єднує задні ліхтарі.

Повітрозабірники на задній кромці отворів для передніх коліс допомагають зменшити підйомну силу під передньою частиною автомобіля, щоб покращити стійкість під час руху (відповідно до прес-релізу Subaru), й кожен Forester отримає рейлінги на даху та нижню частину кузова, колір яких буде залежати від рівня комплектації.

У комплектації Sport був темно-мідний колір на вставках, тоді як флагманський Touring отримає поєднання глянцевого чорного та сріблястого.

Інтер'єр

Всередині Forester має перероблений інтер'єр, який тепер пропонує 11,6-дюймовий вертикальний сенсорний екран автовиробника та бездротове віддзеркалення смартфона на всіх рівнях комплектації, крім базової, яка отримує пару 7,0-дюймових екранів для інформаційно-розважальної системи та клімат-контролю.

Крім знайомої центральної панелі Subaru, решта салону має специфічний дизайн Forester, який зсуває панель приладів угору, щоб отримати більше місця для колін, і використовує нижню лінію пояса для кращого зовнішнього огляду.

Чорна обшивка стелі та незвичайно текстуровані декоративні деталі на панелях приладів і дверях допомагають приховати потертості та подряпини, які з'являються під час щоденного використання, що ідеально підходить для сімейного позашляховика.

М'який на дотик пластик передбачувано з'являється на підлокітниках, але він також поширюється на передні підколінники, що приємно, враховуючи більший відсоток власників Forester, які їздять кросоверами на бездоріжжі.

Forester 2025 року також має найбільш просторий вантажний відсік, який коли-небудь був у моделі: 838 літрів із піднятими сидіннями або 2107 з опущеними. Існують також гвинтові точки кріплення для різноманітних аксесуарів, включаючи вантажну дошку, яка розділяє багажне відділення на дві частини, а моделі, оснащені електроприводом підйомних дверей, тепер отримують датчик наближення.

Кожен рівень комплектації Forester - базовий, Premium, Sport, Limited та Touring - стандартно постачатиметься з оновленою версією набору систем активної безпеки Subaru EyeSight. На додаток до існуючих стереокамер, є нова ширококутна монокамера високо на лобовому склі, яка надає більш детальну інформацію системі, покращує виявлення пішоходів і велосипедистів, а також точніше контролює поперечний рух. Ці зміни мають допомогти зберегти рейтинг IIHS Top Safety Pick на американському ринку.

Forester також отримав функцію екстреної допомоги, яка активує аварійні вогні, зупиняє автомобіль на смузі руху та зв'язується зі службами екстреної допомоги, якщо водій не реагує на підказки активної безпеки.

Деякі комплектації отримають моніторинг сліпих зон із виявленням поперечного руху ззаду, а також нову систему автоматичного екстреного керування. Якщо Forester виявляє небезпеку на узбіччі смуги, і водій не вживе відповідних дій, він автоматично переміститься на іншу сторону смуги, щоб уникнути перешкоди.

Поява в салонах

Subaru поки не підтвердила запуск версії Forester Wilderness, але ця комплектація здається передбачуваною, враховуючи успіх нинішнього сімейства міцних кросоверів.

Subaru Forester 2025 року надійде до дилерів наступної весни, і до того часу автовиробник не оприлюднить інформацію про ціни. Проте навряд позашляховик буде дешевшим, ніж стартова ціна Forester 2024 року в 28 390 доларів.