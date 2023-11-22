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Ford відновив будівництво заводу з випуску акумуляторів, але зменшить його розмір
12:35 22.11.2023 |
Американський автовиробник Ford Motor відновив будівництво підприємства з випуску акумуляторів для електромобілів у Маршаллі (штат Мічиган), яке було призупинено два місяці тому через страйк профспілки працівників автомобільної промисловості, пише MarketWatch.
Однак через уповільнення зростання продажу електрокарів компанія ухвалила рішення зменшити заплановану кількість робочих місць на заводі приблизно на третину - до 1,7 тис. із 2,5 тис. У результаті підприємство зможе щорічно випускати акумулятори для 230 тис. електромобілів проти 400 тис., які раніше планували.
Спочатку вартість заводу, який отримав назву BlueOval Battery Park Michigan, оцінювали в $3,5 млрд. Його відкриття заплановано на 2026 рік.
На відміну від інших заводів Ford з виробництва акумуляторів, які є спільними підприємствами, BlueOval Battery Park Michigan буде повністю належати автовиробнику. Однак китайська Contemporary Amperex Technology Co. (CATL), найбільший у світі виробник акумуляторів для електромобілів, постачатиме технології та деяке обладнання, а також спрямує окремих співробітників.
З цієї причини проєкт заводу Ford критикували конгресмени-республіканці. На думку противників будівництва підприємства, така співпраця поставить автовиробника в залежність від китайських технологій і сприятиме перетіканню американських субсидій у КНР.
Котирування акцій Ford зросли на 0,3% на додаткових торгах у вівторок. З початку поточного року ринкова вартість автоконцерну впала на 12,4% (до $41,4 млрд), тоді як фондовий індекс S&P 500 збільшився на 18,2%.
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