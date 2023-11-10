Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Infiniti показав новий концепт Vision Qe

13:49 10.11.2023 |

Транспорт

Infiniti показав новий концепт Vision Qe

 

Концепт Infiniti Vision Qe дебютував як передвісник продуктивного електричного седана й стане першим із чотирьох нових електрокарів.

Infiniti трохи запізнився на ринок електромобілів, але автовиробник сподівається, що перша ж модель буде вражаючою. Infiniti заявив, що перший електромобіль буде «витонченим» електричним седаном, який збереже багато візуальних ознак, які можна побачити на цьому концепті.


Важливим моментом є те, що Vision Qe представляє оновлену версію мови дизайну Infiniti «Artistry in Motion» із фірмовою функцією плавного руху автовиробника - лінією, яка проходить від капоту, над крилами та до задньої частини. Мотив решітки Infiniti «подвійна арка» також зберігся, але дизайнери відмовилися від традиційної вставки решітки на користь унікальних освітлювальних елементів, які охоплюють ширину переднього бампера.

Infiniti показав новий концепт Vision Qe

 

Ультратонкі фари, що нагадують гачки, розширюються на передніх крилах, що є частиною дизайну, який Infiniti називає «ключ цифрового піаніно». Масивне нижнє підборіддя на передньому бампері є агресивним і використовує світлодіоди, щоб окреслити його кутасту форму - навіть логотип Infiniti на капоті підсвічується.

Infiniti показав новий концепт Vision Qe

 

Подробиці про такі важливі речі, як потужність, ємність акумулятора та запас ходу, відсутні. Але Infiniti обіцяє, що це буде «продуктивний» автомобіль із «захопливим повністю електричним приводом». Сьогодні найпотужнішими та найпривабливішими автомобілями в лінійці Infiniti є моделі Q50 та Q60 Red Sport, які мають 400 кінських сил. Тож, безперечно, є місце для вдосконалення.


Vision Qe стане першим серійним електромобілем для Infiniti, але неясно, коли саме компанія планує його представити. Слідом за седаном прийде електричний позашляховик, а з наступного року до лінійки Infiniti приєднаються ще дві бензинові моделі.

Infiniti показав новий концепт Vision Qe

 

Новий Infiniti QX80 дебютує в 2024 році, натхненний концептом QX Monograph, випущеною на початку цього року. Нове кросовер-купе Infiniti QX65 також приєднається до модельного ряду в 2024 році на основі поточного QX60, але зі стилем, схожим на QX55.

Infiniti показав новий концепт Vision Qe
 

Infiniti показав новий концепт Vision Qe

 

Infiniti показав новий концепт Vision Qe

 

Infiniti показав новий концепт Vision Qe
За матеріалами: motorcar.com.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0779
  0,0419
 0,12
EUR
 1
 38,5420
  0,0195
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1285  0,01 0,04 37,7446  0,06 0,16
EUR 39,6250  0,02 0,04 40,4492  0,09 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0650  0,02 0,06 36,0850  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес