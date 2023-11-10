Infiniti показав новий концепт Vision Qe

Концепт Infiniti Vision Qe дебютував як передвісник продуктивного електричного седана й стане першим із чотирьох нових електрокарів.

Infiniti трохи запізнився на ринок електромобілів, але автовиробник сподівається, що перша ж модель буде вражаючою. Infiniti заявив, що перший електромобіль буде «витонченим» електричним седаном, який збереже багато візуальних ознак, які можна побачити на цьому концепті.





Важливим моментом є те, що Vision Qe представляє оновлену версію мови дизайну Infiniti «Artistry in Motion» із фірмовою функцією плавного руху автовиробника - лінією, яка проходить від капоту, над крилами та до задньої частини. Мотив решітки Infiniti «подвійна арка» також зберігся, але дизайнери відмовилися від традиційної вставки решітки на користь унікальних освітлювальних елементів, які охоплюють ширину переднього бампера.

Ультратонкі фари, що нагадують гачки, розширюються на передніх крилах, що є частиною дизайну, який Infiniti називає «ключ цифрового піаніно». Масивне нижнє підборіддя на передньому бампері є агресивним і використовує світлодіоди, щоб окреслити його кутасту форму - навіть логотип Infiniti на капоті підсвічується.

Подробиці про такі важливі речі, як потужність, ємність акумулятора та запас ходу, відсутні. Але Infiniti обіцяє, що це буде «продуктивний» автомобіль із «захопливим повністю електричним приводом». Сьогодні найпотужнішими та найпривабливішими автомобілями в лінійці Infiniti є моделі Q50 та Q60 Red Sport, які мають 400 кінських сил. Тож, безперечно, є місце для вдосконалення.





Vision Qe стане першим серійним електромобілем для Infiniti, але неясно, коли саме компанія планує його представити. Слідом за седаном прийде електричний позашляховик, а з наступного року до лінійки Infiniti приєднаються ще дві бензинові моделі.

Новий Infiniti QX80 дебютує в 2024 році, натхненний концептом QX Monograph, випущеною на початку цього року. Нове кросовер-купе Infiniti QX65 також приєднається до модельного ряду в 2024 році на основі поточного QX60, але зі стилем, схожим на QX55.