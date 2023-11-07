Skoda презентувала нове покоління Superb

Представлений Superb четвертого покоління технічно споріднений із Passat, хоча останній більше не випускається як седан. Чеський флагман все ще можна придбати як седан, хоча фактично це хетчбек, оскільки він має більш практичні задні двері.





Як і будь-яка Skoda, новий Superb - це невибагливий автомобіль, який пропонує багато простору та неймовірну практичність для сегменту, що скорочується. Opel Insignia, Ford Mondeo та Renault Talisman вже зняті з виробництва. Середньорозмірних седанів в Європі вже небагато, й лише Peugeot досі продає 508, а також варто пам'ятати про Mazda 6 і Toyota Camry.

Незважаючи на те, що Superb позначається як автомобіль наступного покоління, стиль Superb є еволюційним і втілює визначення оновленого обличчя.

Хоча колісна база залишилася без змін і становить 2841 міліметр, у пропорціях моделі відбулися помітні зміни, оскільки обидва типи кузова тепер на 15 мм вужчі. Ліфтбек на 43 мм довший і на 12 мм вищий за свого попередника, тоді як універсал подовжений на 40 мм і підвищений на 5 мм.

Кузов став значно витонченішим, ніж раніше, оскільки коефіцієнт лобового опору хетчбека було знижено на 10 відсотків до Cd 0,23. При цьому, універсал забезпечує 15-відсоткове зниження Cd до 0,25.

Перепакування принесло дивіденди з точки зору простору для голови як для передніх, так і для задніх пасажирів, тоді як об'єм вантажу підскочив на 20 літрів до 645 літрів для ліфтбека та на 30 літрів до 690 літрів для універсала. Розміри легкосплавних дисків варіюються від 16 до 19 дюймів, і можна обрати з восьми кольорів кузова, шість з яких є новими: Purity White, Ice Tea Yellow, Cobalt Blue, Ebony Black, Carmine Red і Pebble Silver.

Інтер'єр

При тому, що зовнішній дизайн майже не змінився, салон було оновлено й він позбувся більшості (але не всіх) традиційних елементів керування. Замість них є кілька старовинних кнопок для швидкого доступу, хоча екрани займають більшу частину часу для доступу до функцій.

Інформаційно-розважальна система матиме розміри 10 або 13 дюймів залежно від рівня комплектації, тоді як 10-дюймовий цифровий дисплей для водія буде стандартним. За додаткову плату вперше на Superb буде запропонований проекційний дисплей.

Головною особливістю центральної консолі стануть ті три ручки з 1,25-дюймовими екранами. Skoda називає їх Smart Dials і зазначає, що вони налаштовуються в тому сенсі, що можна обрати, що вони робитимуть. Зовнішні використовуються для регулювання підігріву та вентиляції сидінь, а також внутрішньої температури.

Ручка посередині надає доступ до гучності, режимів руху, інтелектуального кондиціонування повітря, швидкості вентилятора та напрямку повітря. Однак можна обрати лише чотири з них у меню інформаційно-розважальної системи. Цей центральний розумний циферблат оточений звичайними кнопками для вентиляції вітрового скла, обігріву заднього скла, рециркуляції повітря та функцій автоматичного кондиціонування повітря.

Під капотом

Перелік двигунів включає звичайні розробки від VAG, починаючи з 1,5-літрового бензинового агрегату з м'якою гібридною установкою. Він виробляє 150 к.с. (110 кВт) і доступний виключно з переднім приводом. Більший 2,0-літровий двигун може мати потужність 204 к.с. (150 кВт) або 265 к.с. (195 кВт), причому останній пропонується з повним приводом.

З боку дизеля є лише 2,0-літровий двигун потужністю 150 к.с. (110 кВт) із переднім приводом або 193 к.с. (142 кВт) із повним приводом. Незалежно від обраного двигуна, Skoda встановлює семиступінчасту автоматичну коробку передач з подвійним зчепленням. Якщо говорити про коробку передач, то важіль перемістили на колонку керма, щоб звільнити простір між сидіннями.





Плагін-гібридний Superb поєднує 1,5-літровий бензиновий двигун з електродвигуном для загальної потужності системи 204 к.с. (150 кВт). Електрифікація, яка також використовується в новому Kodiaq, призначена лише для переднього приводу та оснащена шестиступінчастою коробкою DSG. Завдяки акумуляторній батареї ємністю 25,7 кВт-год він проїде понад 100 км, не споживаючи бензину. Його можна заряджати на потужності до 50 кВт, і в цьому випадку знадобиться 25 хвилин, щоб перейти від 0 до 80 відсотків. Завдяки рекуперації гальмівної енергії також повертається заряд акумулятора.

Це не була б Skoda без широкого спектру переваг Simply Clever, а у Superb 2024 року їх не менше 28. Деякі з них є новими, як-от згадані вище розумні циферблати та кришка кузова з електроприводом. Так, скребок для льоду на внутрішній стороні кришки паливної горловини все ще є разом із парасолькою всередині водійських дверей. Інші елементи включають складні гачки для сумок у вантажному відділенні, затискач паркувального квитка на лобовому склі, омивач камери заднього виду та USB-порт у дзеркалі заднього виду для підключення відеореєстратора.

Новий Superb отримав технологічне зростання, оскільки він використовує вдосконалені матричні світлодіодні фари з 40-відсотковим додатковим світловипромінюванням. Він також доступний з оновленими адаптивними амортизаторами, які є стандартними для флагманської комплектації Laurin & Klement. Шикарний L&K доступний з усіма силовими агрегатами та стилями кузова, пропонуючи стандартну аудіосистему Canton із 14 динаміками, масажні передні сидіння та унікальну оббивку зі шкіри/шкірозамінника.

Оновлену Skoda Superb більше не вироблятимуть у Чехії, а поряд із універсалом VW Passat виготовлятимуть у Словаччині.



