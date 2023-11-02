Renault представила новий кросовер Kardian

Субкомпактний кросовер Renault Kardian дебютував у Південній Америці, перш ніж вийти на інші неєвропейські ринки.

Новий Renault Kardian був презентований на глобальному рівні, але поки не з'явиться європейських дорогах. Субкомпактний кросовер B-сегменту запускається спочатку в Південній Америці, а потім - на інших міжнародних ринках. Він є першим автомобілем Renault, побудованим на новій модульній платформі, яку можна використовувати на всьому: від маленьких кросоверів до великих пікапів.





При довжині 4119 мм і колісній базі 2604 мм Kardian трохи менший за європейський Captur, але має подібну бокову лінію та розділену задню стійку.

Де дизайн дійсно відрізняється, так це спереду: Captur має звичайні фари з ДХВ у формі кігтів, тоді як Kardian має розділене розташування фар і більшу, квадратнішу решітку радіатора, що надає кросоверу потужнішого вигляду.

Kardian також обіцяє бути більш практичним завдяки своїм великим рейлінгам на даху, які можуть витримувати навантаження 80 кг і навіть можуть бути відкручені та знову прикріплені поперек автомобіля.

Інтер'єр, який дуже нагадує Dacia Sandero, безумовно, виграє завдяки 8-дюймовій інформаційно-розважальній системі та бездротовій функції Apple CarPlay, а також окремому пакету цифрових інструментів.

За словами Renault, з точки зору безпеки це також єдиний автомобіль, який пропонує моніторинг сліпих зон і систему відеокамери з кількома видами огляду. Адаптивний круїз-контроль, автоматичне екстрене гальмування та допомога при старті з місця також є частиною пакету.

Незважаючи на жорсткість стійки та опорних пластин, Kardian передає потужність лише на передні колеса. Ця потужність надходить від 1,0-літрового трициліндрового двигуна з турбонаддувом, підключеного до трансмісії з подвійним зчепленням і генеруючого 123 к.с. і 220 Нм крутного моменту. Гібридних технологій для ринків країн, що розвиваються, не пропонується.

Renault розпочне виробництво спочатку на заводі в Куритибі в Бразилії, а потім розширить виробництво на заводі в Касабланці в Марокко.