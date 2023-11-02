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АНАЛІТИКА

Renault представила новий кросовер Kardian

14:34 02.11.2023 |

Транспорт

Renault представила новий кросовер Kardian

 

Субкомпактний кросовер Renault Kardian дебютував у Південній Америці, перш ніж вийти на інші неєвропейські ринки.

Новий Renault Kardian був презентований на глобальному рівні, але поки не з'явиться європейських дорогах. Субкомпактний кросовер B-сегменту запускається спочатку в Південній Америці, а потім - на інших міжнародних ринках. Він є першим автомобілем Renault, побудованим на новій модульній платформі, яку можна використовувати на всьому: від маленьких кросоверів до великих пікапів.


При довжині 4119 мм і колісній базі 2604 мм Kardian трохи менший за європейський Captur, але має подібну бокову лінію та розділену задню стійку.

Renault представила новий кросовер Kardian

 

Де дизайн дійсно відрізняється, так це спереду: Captur має звичайні фари з ДХВ у формі кігтів, тоді як Kardian має розділене розташування фар і більшу, квадратнішу решітку радіатора, що надає кросоверу потужнішого вигляду.

Renault представила новий кросовер Kardian

 

Kardian також обіцяє бути більш практичним завдяки своїм великим рейлінгам на даху, які можуть витримувати навантаження 80 кг і навіть можуть бути відкручені та знову прикріплені поперек автомобіля.

Renault представила новий кросовер Kardian

 

Інтер'єр, який дуже нагадує Dacia Sandero, безумовно, виграє завдяки 8-дюймовій інформаційно-розважальній системі та бездротовій функції Apple CarPlay, а також окремому пакету цифрових інструментів.

Renault представила новий кросовер Kardian

 

За словами Renault, з точки зору безпеки це також єдиний автомобіль, який пропонує моніторинг сліпих зон і систему відеокамери з кількома видами огляду. Адаптивний круїз-контроль, автоматичне екстрене гальмування та допомога при старті з місця також є частиною пакету.

Renault представила новий кросовер Kardian

 

Незважаючи на жорсткість стійки та опорних пластин, Kardian передає потужність лише на передні колеса. Ця потужність надходить від 1,0-літрового трициліндрового двигуна з турбонаддувом, підключеного до трансмісії з подвійним зчепленням і генеруючого 123 к.с. і 220 Нм крутного моменту. Гібридних технологій для ринків країн, що розвиваються, не пропонується.

Renault представила новий кросовер Kardian

 

Renault розпочне виробництво спочатку на заводі в Куритибі в Бразилії, а потім розширить виробництво на заводі в Касабланці в Марокко.

За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Renaul
 

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