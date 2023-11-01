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Kia K5 отримав оновлення екстер'єру та інтер'єру

13:49 01.11.2023 |

Транспорт

Kia K5 отримав оновлення екстер&apos;єру та інтер&apos;єру

 

Середньорозмірний седан Kia K5 тепер оснащений новими фарами та вигнутими екранами всередині.

Незважаючи на нескінченне зростання кросоверів, Kia продовжує оновлювати свої седани з тією ж швидкістю. Раніше відомий як Optima, K5 отримав фейсліфтинг в середині покоління майже через чотири роки після офіційного представлення поточної моделі п'ятого покоління.


Заради точності, технічно йдеться про версію, яка вже продається в Південній Кореї, але глобальна модель, швидше за все, буде ідентичною.

Що зміниться?

Незважаючи на те, що багато нещодавніх оновлень Kia були напрочуд суттєвими, K5 змінився не надто сильно. Він має перероблені фари та задні ліхтарі, які відповідають формулі, яку можна побачити на останніх електромобілях, а також новий передній бампер із більшими штучними вентиляційними отворами.

Kia K5 отримав оновлення екстер&apos;єру та інтер&apos;єру

 

У задній частині помітні нові накладки на вихлопі на комплектаціях, які не є спортивнішими за GT-Line. Нові легкосплавні колісні диски розміром від 16 до 19 дюймів також є частиною стилю, а також йдеться про переважно чорну версію, яка позбулася більшості металевих акцентів. Завершують перелік новинок кольори кузова Wolf Grey і Moonscape Matte Grey.

Kia K5 отримав оновлення екстер&apos;єру та інтер&apos;єру

 

Інтер'єр

Більш значні зміни відбулися в салоні, де панель приладів була оновлена для розміщення пари вигнутих екранів. Крім того, громіздкий важіль коробки передач замінений маленьким поворотним селектором. У цій же зоні на нижній частині центральної консолі Kia додала датчик відбитків пальців.

Kia K5 отримав оновлення екстер&apos;єру та інтер&apos;єру

 

K5 також отримав передню та задню камери високої роздільної здатності, які можуть записувати та зберігати відзнятий матеріал. Інші зміни включають новий проекційний дисплей, додатковий звукопоглинаючий матеріал і більшу підтримку оновлень по повітрю.

Kia K5 отримав оновлення екстер&apos;єру та інтер&apos;єру

 

Kia K5 вже доступний для замовлення в Південій Кореї з атмосферним 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 160 к.с., 1,6-літровим агрегатом з турбонаддувом потужністю 180 к.с., 2,0-літровим двигуном LPI (Liquid Propane Injection) потужністю 146 к.с. 2,0-літровий гібрид із 152 к.с. від двигуна внутрішнього згоряння та ще 38,6 кВт від електромотора.

Kia K5 отримав оновлення екстер&apos;єру та інтер&apos;єру

 

Ціна починається з 27 840 000 вон, що становить приблизно 20 500 доларів США за поточним обмінним курсом.

Kia K5 отримав оновлення екстер&apos;єру та інтер&apos;єру

 

Kia K5 отримав оновлення екстер&apos;єру та інтер&apos;єру

 

Kia K5 отримав оновлення екстер&apos;єру та інтер&apos;єру

 

Kia K5 отримав оновлення екстер&apos;єру та інтер&apos;єру

 

Kia K5 отримав оновлення екстер&apos;єру та інтер&apos;єру

 

Kia K5 отримав оновлення екстер&apos;єру та інтер&apos;єру

 

Kia K5 отримав оновлення екстер&apos;єру та інтер&apos;єру

 

Kia K5 отримав оновлення екстер&apos;єру та інтер&apos;єру

 
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Kia
 

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