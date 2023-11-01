Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Citroen представив нове покоління C3

14:31 31.10.2023 |

Транспорт

Citroen представив нове покоління C3

 

Французький хетчбек Citroen C3 дебютував лише в електричній версій із запасом ходу 320 км та стартовою ціною 23 300 євро.

Після понад 5,6 мільйона проданих примірників Citroen C3 з двигуном внутрішнього згоряння, французький автовиробник переходить до екологічної моделі з запуском e-C3 на європейському ринку, де він надійде в продаж за початковою ціною близько 23 300 євро.


Ще більш доступна модель початкового рівня очікується в 2025 році, коли вона може стати одним із найдоступніших електромобілів на Старому континенті.

Citroen представив нове покоління C3

 

Створена на основі платформи Smart Car від Stellantis, модель має абсолютно нову мову дизайну порівняно з попередником. Те, що раніше було традиційним маленьким хетчбеком, тепер перетворилося на більш схожу на кросовер машину з колесами, розташованими якомога далі по краях.

Citroen представив нове покоління C3

 

У поєднанні з високою лінією даху це створює значно просторіший салон, а Citroen каже, що пасажири тепер отримають 30 мм додаткового простору для голови та 20 мм додаткового місця для колін. Об'єм багажника за задніми сидіннями трохи збільшився з 300 до 310 літрів.

Citroen представив нове покоління C3

 

Найбільш яскравою візуальною зміною в порівнянні з попередньою моделлю є передня панель, де e-C3 має новий логотип Citroen, оточений парою С-подібних ліхтарів. Ззаду задні ліхтарі виходять на задню панель, а над заднім вікном є невеликий статичний спойлер у стандартній комплектації.

Citroen представив нове покоління C3

 

Однак найважливіші зміни відбуваються під капотом. Двигуни внутрішнього згоряння старої моделі тепер замінені повністю електричною силовою установкою. e-C3 використовує літій-ферофосфатну (LFP) батарею ємністю 44 кіловат-години для пробігу до 320 кілометрів між двома зарядками (за циклом WLTP).

Citroen представив нове покоління C3

 

Потужність надходить від електромотора потужністю 113 кінських сил, встановленого на передній осі, цього достатньо для розгону від 0 до 100 км/год приблизно за 11 секунд.

Citroen представив нове покоління C3

 

Зарядка акумулятора від 20 до 80 відсотків на 7-кіловатному зарядному пристрої займає близько чотирьох годин. На станції швидкої зарядки постійного струму через порт CCS потужністю 100 кВт скоротить цей час до менш ніж 30 хвилин.


Citroen продаватиме новий e-C3 у двох комплектаціях - You та Max - з базовою моделлю зі світлодіодними фарами, системою екстреного гальмування, проекційним дисплеєм, бічними дзеркалами з електроприводом, задніми датчиками паркування та круїз-контролем.

Citroen представив нове покоління C3

 

У рівні Max додаються такі переваги, як 17-дюймові легкосплавні диски, двоколірне фарбування кузова, автоматичні склоочисники, бічні дзеркала з електроприводом і підігрівом, автоматичний клімат-контроль, бездротова зарядка телефону та інші.

Citroen представив нове покоління C3

 

Як згадувалося вище, продажі почнуться зі стартовою ціною 23 300 євро. У 2025 році Citroen також випустить модель з меншою батареєю, здатною забезпечити 200 км запасу ходу на одній зарядці та ціною близько 19 990 євро. Це зробить e-C3 одним із найдоступніших електромобілів у Європі, майже відповідаючи стартовій ціні Dacia Spring, яка зараз доступна у Франції за 20 800 євро до пільгового субсидування.

Citroen представив нове покоління C3
 

Citroen представив нове покоління C3

 

Citroen представив нове покоління C3

 

Citroen представив нове покоління C3
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Citroen
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2812
  0,0847
 0,23
EUR
 1
 38,5451
  0,0173
 0,04

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2733  0,11 0,30 37,9359  0,08 0,22
EUR 39,6000  0,08 0,20 40,4533  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3050  0,08 0,22 36,3150  0,09 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес