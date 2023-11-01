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Citroen представив нове покоління C3
14:31 31.10.2023 |
Французький хетчбек Citroen C3 дебютував лише в електричній версій із запасом ходу 320 км та стартовою ціною 23 300 євро.
Після понад 5,6 мільйона проданих примірників Citroen C3 з двигуном внутрішнього згоряння, французький автовиробник переходить до екологічної моделі з запуском e-C3 на європейському ринку, де він надійде в продаж за початковою ціною близько 23 300 євро.
Ще більш доступна модель початкового рівня очікується в 2025 році, коли вона може стати одним із найдоступніших електромобілів на Старому континенті.
Створена на основі платформи Smart Car від Stellantis, модель має абсолютно нову мову дизайну порівняно з попередником. Те, що раніше було традиційним маленьким хетчбеком, тепер перетворилося на більш схожу на кросовер машину з колесами, розташованими якомога далі по краях.
У поєднанні з високою лінією даху це створює значно просторіший салон, а Citroen каже, що пасажири тепер отримають 30 мм додаткового простору для голови та 20 мм додаткового місця для колін. Об'єм багажника за задніми сидіннями трохи збільшився з 300 до 310 літрів.
Найбільш яскравою візуальною зміною в порівнянні з попередньою моделлю є передня панель, де e-C3 має новий логотип Citroen, оточений парою С-подібних ліхтарів. Ззаду задні ліхтарі виходять на задню панель, а над заднім вікном є невеликий статичний спойлер у стандартній комплектації.
Однак найважливіші зміни відбуваються під капотом. Двигуни внутрішнього згоряння старої моделі тепер замінені повністю електричною силовою установкою. e-C3 використовує літій-ферофосфатну (LFP) батарею ємністю 44 кіловат-години для пробігу до 320 кілометрів між двома зарядками (за циклом WLTP).
Потужність надходить від електромотора потужністю 113 кінських сил, встановленого на передній осі, цього достатньо для розгону від 0 до 100 км/год приблизно за 11 секунд.
Зарядка акумулятора від 20 до 80 відсотків на 7-кіловатному зарядному пристрої займає близько чотирьох годин. На станції швидкої зарядки постійного струму через порт CCS потужністю 100 кВт скоротить цей час до менш ніж 30 хвилин.
Citroen продаватиме новий e-C3 у двох комплектаціях - You та Max - з базовою моделлю зі світлодіодними фарами, системою екстреного гальмування, проекційним дисплеєм, бічними дзеркалами з електроприводом, задніми датчиками паркування та круїз-контролем.
У рівні Max додаються такі переваги, як 17-дюймові легкосплавні диски, двоколірне фарбування кузова, автоматичні склоочисники, бічні дзеркала з електроприводом і підігрівом, автоматичний клімат-контроль, бездротова зарядка телефону та інші.
Як згадувалося вище, продажі почнуться зі стартовою ціною 23 300 євро. У 2025 році Citroen також випустить модель з меншою батареєю, здатною забезпечити 200 км запасу ходу на одній зарядці та ціною близько 19 990 євро. Це зробить e-C3 одним із найдоступніших електромобілів у Європі, майже відповідаючи стартовій ціні Dacia Spring, яка зараз доступна у Франції за 20 800 євро до пільгового субсидування.
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