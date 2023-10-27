Nissan Rogue отримав оновлення екстер'єру та технологій

Японський виробник Nissan оновив кросовер Rogue новою решіткою радіатора та вбудованими сервісами Google. Також було перероблено бампери, з'явилися нові кольори кузова та диски.

Найбільш продаваний автомобіль Nissan у Сполучених Штатах отримав оновлення в середині генерації, які з'явились трохи більше ніж через три роки після початку виробництва моделі поточного покоління.





Також відомий як X-Trail на інших ринках, середньорозмірний кросовер, виготовлений у штаті Теннессі, отримав легкий фейсліфтинг з оновленими бамперами та свіжим поглядом на фірмову V-подібну решітку радіатора з більш складним дизайном. Ззаду внутрішня графіка задніх ліхтарів також була змінена.

Крім того, значки тепер мають атласне покриття, а Rogue у комплектації SV оснащений новими 18-дюймовими колесами. В комплектації Platinum надаються нові 19-дюймові легкосплавні диски та глянцеві чорні акценти кузова.

У 2024 модельному році є нові кольори на вибір: Deep Ocean Blue Pearl, Baja Storm, Everest White Pearl і кілька двоколірних кольорів із контрастним чорним дахом.

Інтер'єр

Більш суттєві зміни можна знайти всередині салону, де Rouge став першим Nissan із вбудованими сервісами Google, які поставляється в комплекті з п'ятирічною гарантією. Сервіси доступні у поєднанні з оновленою інформаційно-розважальною системою з 12,3-дюймовим сенсорним екраном для комплектацій SL і Platinum, а також інтегрує такі служби: Google Maps, Google Assistant і Google Play. До них можна отримати доступ, не сполучаючи смартфон із автомобілем.

Android Auto або Apple CarPlay можна використати через дротове підключення на комплектаціях S та SV, а бездротове підключення доступне для версій SL та Platinum. Два менших рівня комплектації мають менший восьмидюймовий сенсорний екран для базової інформаційно-розважальної системи. Усі чотири комплектації мають SiriusXM, але SL і Platinum мають SiriusXM 360L з більшим доступним вмістом, включаючи Pandora.

Заряджати пристрої можна через два порти USB-C, стандартні для S, тоді як SV, SL і Platinum отримують два додаткових на задній частині центральної консолі. Для версій SL або Platinum надається бездротова зарядну панель, встановлена перед важелем коробки передач.

Незалежно від комплектації, усі моделі Rogue мають систему безпеки Nissan Safety Shield 360, яка входить до стандартного комплекту.

Немає жодних змін під капотом й базові версії Rogue працюють на трициліндровому 1,5-літровому агрегаті. Турбодвигун із змінним ступенем стиснення (VC-Turbo) доступний з 2022 модельного року, коли він замінив старий 2,5-літровий агрегат, збільшивши потужність і крутний момент на 11 та 24 відсотки відповідно. Потужність становить 201 к.с. і передається на дорогу через безступеневу трансмісію, яку також оновили для Rogue 2022 року для швидшого та плавного перемикання передач.

Nissan Rogue 2024 року випуску продаватиметься в США на початку наступного року у версіях S, SV, SL і Platinum, а ціни будуть оголошені ближче до запуску. Базовий кросовер 2023 року продавався від 27 910 доларів США за передньопривідну S до 38 990 доларів США за повнопривідну версію Platinum.