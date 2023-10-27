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АНАЛІТИКА

BMW представила нове покоління кросовера X2

14:19 25.10.2023 |

Транспорт

BMW представила нове покоління кросовера X2

 

Лінія даху нового BMW X2 плавно перетікає в задню частину, створюючи стрункий силует, схожий на купе, про що вже було відомо із шпигунських фотографій моделі.

Вертикальна передня частина, розширені колісні арки та потужна задня частина випромінюють атмосферу впевненості та присутності, завдяки чому кросовер виглядає більш зрілим, ніж його попередник.


Спеціальні для моделі фари, оновлений погляд на задні ліхтарі та опціональна решітка радіатора BMW з підсвічуванням - все це відрізняє X2 від спорідненого X1. Новий X2 також є першим компактним BMW, який пропонується з опціональними 21-дюймовими колесами.

BMW представила нове покоління кросовера X2

 

Панелі кузова X2 мають чисті поверхні з мінімальною кількістю динамічних ліній, а дверні ручки інтегровані врівень з кузовом. Витончена зона бічного вікна має змінену інтерпретацію вигину Гофмейстера, що сприяє більш елегантному профілю X2. Неглибокі рейлінги на даху глянцевого чорного кольору доступні як опція.

BMW представила нове покоління кросовера X2

 

З точки зору розмірів, X2 виріс на 193 мм в довжину до 4566 мм, а його колісна база на 23 мм довша, ніж у попередньої моделі.

BMW представила нове покоління кросовера X2

 

Інтер'єр

В інтер'єрі BMW зосередився на сенсорному та голосовому управлінні за допомогою вигнутого дисплея BMW та BMW Intelligent Personal Assistant, що працює на базі нового BMW iDrive 9, який вперше був представлений на BMW X1 M35i xDrive 2024 року в червні цього року.

BMW представила нове покоління кросовера X2

 

Вигнутий центральний дисплей складається з 10,25-дюймового інформаційного дисплея та 10,7-дюймового інформаційно-розважального дисплея, які плавно зливаються з вигнутою скляною поверхнею. Інструмент QuickSelect дозволяє швидко активувати вибрані функції, не заглиблюючись у підменю, а натискання на піктограму головного екрана повертає користувачів на головний екран. Серед нових функцій інтер'єру - камера в салоні, яка може робити фотографії та записувати відео.

BMW представила нове покоління кросовера X2

 

Зайшовши в салон, стає зрозуміло, що тут просторіше, ніж у старому X2. Наприклад, простір для колін на задніх сидіннях було збільшено на 25 мм, а вантажний відсік може вмістити до 716 літрів вантажу з використанням усіх п'яти сидінь. Склавши другий ряд сидінь, можна отримати максимум 1464 літрів місця для зберігання.

BMW представила нове покоління кросовера X2

 

Під капотом

У Сполучених Штатах новинка буде доступна з двома силовими агрегатами. Базовим варіантом є 2,0-літровий чотирициліндровий двигун у X2 xDrive28i, що забезпечує 241 кінську силу. Цей двигун дозволяє кросоверу розганятися від 0 до 100 км на годину за 6,2 секунди.

BMW представила нове покоління кросовера X2

 

Для X2 M35i xDrive запропоновано більш потужний 2,0-літровий агрегат, який виробляє 312 к.с., які розганяють автомобіль до 100 км/год лише за 5,2 секунди. Двигун M35i має міцніший колінчастий вал, оптимізовану подачу мастила для поршнів та інші вдосконалення для покращення продуктивності. Спеціальна вихлопна система M додає відчутного гарчання водінню. Як зауваження, X2 M35i xDrive має лише 296 к.с. у Європі через норми викидів.

BMW представила нове покоління кросовера X2

 

Обидві моделі X2 оснащені виключно семиступеневою коробкою передач із подвійним зчепленням. Ця коробка передач останнього покоління пропонує електричний привід, ширший діапазон передавальних відношень і покращену внутрішню ефективність. Коробка передач автоматично перемикається в режим паркування, коли двигун вимикається, а електричне стоянкове гальмо автоматично вмикається під час паркування на схилі. Крім того, коробка передач містить механічний диференціал обмеженого тертя для максимального зчеплення та стабільності керування.

BMW представила нове покоління кросовера X2

 

Глобальне виробництво нового BMW X2 буде відбуватися на заводі компанії в Регенсбурзі.

BMW представила нове покоління кросовера X2

 

BMW представила нове покоління кросовера X2

 
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: BMW
 

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