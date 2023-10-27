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Вживані електромобілі дешевшають швидше за бензинові чи дизельні авто
10:50 24.10.2023 |
Вживані електромобілі дешевшають швидше, ніж авто з двигуном внутрішнього згоряння, інформує Асоціація українських автомобілевиробників УкрАвтопром.
Для традиційних авто з ДВЗ пробіг і роки експлуатації є головним індикатором визначення ціни на вторинному ринку. В електромобілів усе залежить від акумулятора, який зазвичай становить близько 40% ціни нового електромобіля.
"Надто часта швидка зарядка електромобіля, постійне заряджання, коли батарея майже повна, або залишення її повністю зарядженою на тривалий час можуть швидше погіршити її роботу", - кажуть в Асоціації.
Австрійський стартап Aviloo, який розробив тест для дилерів і приватних осіб, виявив, що після 100 000 км пробігу ємність батареї може зменшуватись на 30%. Через це вживані електромобілі втрачають у ціні швидше за традиційні авто з ДВЗ.
"За даними компанії Recurrent, ціни на вживані електромобілі в США у вересні впали на 32% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а ціни на моделі, що працюють на викопному паливі, зменшились всього на 7%. За даними AutoTrader, ціни на електромобілі з пробігом у Великій Британії в серпні впали на 23% порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як ціни на моделі з ДВЗ зросли щонайменше на 4%", - повідомляє УкрАвтопром.
Дані Deutsche Automobil Treuhand показують, що залишкова вартість трирічних електромобілів у Німеччині більш ніж на 10% нижча, ніж еквіваленти на викопному паливі.
Якщо ціни на вживані автомобілі залишаться низькими, це може вплинути на ціни нових електромобілів.
До прикладу, у Європі у 2021 році продали понад 1,2 млн нових повністю електричних авто, і багато з них з'являться на вторинному ринку у 2024 році, коли закінчаться їхні лізингові контракти.
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