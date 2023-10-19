Mazda презентувала оновлену MX-5 Miata

Спортивна модель Mazda MX-5 Miata дебютувала з новими фарами, інформаційно-розважальною системою та асиметричним диференціалом обмеженого тертя.

Mazda представила в Японії повністю оновлену модель MX-5 Miata, а кабріолет отримав назву Roadster/Roadster RF. Його можна назвати «ND3», оскільки він слідує за оновленням 2019 року, коли «ND2» було представлено з більш потужним варіантом 2,0-літрового двигуна. Наступні зміни, ймовірно, будуть представлені й на глобальній версії найближчими місяцями після виходу на японський ринок у середині січня 2024 року.

Екстер'єр

Уже доступний для попереднього замовлення в Японії, Miata 2024 року може похвалитися новими світлодіодними фарами, які тепер інтегровані в денні ходові вогні.

Раніше вони встановлювалися в бампер і складалися з кількох крапок відповідно до дизайну, який вже має поважний вік, оскільки він існував з ND1 2015 року.

Задні ліхтарі також були непомітно оновлені, і Mazda тепер використовує світлодіоди всюди, включаючи покажчики повороту.

Ліва частина передньої решітки була змінена для розміщення радарного датчика для адаптивного круїз-контролю з підтримкою Smart Brake Support. Останній автоматично зупиняє автомобіль під час руху заднім ходом на швидкості до 15 км/год, коли він виявляє об'єкт. Зовнішні зміни завершуються фарбою Aero Grey Metallic і новими колісними дисками розміром 16 і 17 дюймів.

Інтер'єр

Всередині стародавня інформаційно-розважальна система нарешті поступилася місцем новій 8,8-дюймовій системі, яка нещодавно з'явилась на моделях Mazda2 та CX-3 2024 року зі специфікацією JDM.

Також завдяки тоншим рамкам модернізована й приладова панель, але справжньою перевагою має бути його функціональність, оскільки старі налаштування були повільними та мали застарілий інтерфейс користувача. Є також новий коричневий інтер'єр з бежевим верхом для комбінації, за словами Mazda, яка нагадує родстери старої школи.

Хоча це не згадується в прес-релізі, зображення демонструють безрамкове дзеркало заднього виду, червону кнопку SOS, трохи оновлену панель приладів і щось схоже на порти USB-C.

Під капотом

Miata ND3 отримала нещодавно розроблений асиметричний диференціал обмеженого тертя, що забезпечує покращену стабільність для версій, оснащених шестиступеневою механічною коробкою передач.

Інженери також налаштували електричний підсилювач керма, щоб зменшити тертя та забезпечити «природне та чисте відчуття зворотного зв'язку». Іншою зміною є додавання режиму DSC-Track для динамічної системи контролю стійкості, яка втручається лише тоді, коли водій більше не може контролювати автомобіль.

Крім того, 1,5-літровий двигун (не доступний у Сполучених Штатах) отримав чотири кінські сили за умови, що він працює на високооктановому паливі. Більший 2,0-літровий агрегат із механічною коробкою передач обіцяє кращу реакцію як під час прискорення, так і під час уповільнення.

Поява ND3 автоматично означає, що Miata поточного покоління залишатиметься принаймні пару років. Пуристи точно оцінять це рішення, враховуючи, що Mazda вже заявила, що у неї не буде іншого виходу, окрім як електрифікувати модель наступного покоління, щоб відповідати дедалі суворішим нормам щодо викидів.