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АНАЛІТИКА

Mazda презентувала оновлену MX-5 Miata

12:57 19.10.2023 |

Транспорт

Mazda презентувала оновлену MX-5 Miata

 

Спортивна модель Mazda MX-5 Miata дебютувала з новими фарами, інформаційно-розважальною системою та асиметричним диференціалом обмеженого тертя.

Mazda представила в Японії повністю оновлену модель MX-5 Miata, а кабріолет отримав назву Roadster/Roadster RF. Його можна назвати «ND3», оскільки він слідує за оновленням 2019 року, коли «ND2» було представлено з більш потужним варіантом 2,0-літрового двигуна. Наступні зміни, ймовірно, будуть представлені й на глобальній версії найближчими місяцями після виходу на японський ринок у середині січня 2024 року.

Екстер'єр

Уже доступний для попереднього замовлення в Японії, Miata 2024 року може похвалитися новими світлодіодними фарами, які тепер інтегровані в денні ходові вогні.

Mazda презентувала оновлену MX-5 Miata

 

Раніше вони встановлювалися в бампер і складалися з кількох крапок відповідно до дизайну, який вже має поважний вік, оскільки він існував з ND1 2015 року.

Mazda презентувала оновлену MX-5 Miata

 

Задні ліхтарі також були непомітно оновлені, і Mazda тепер використовує світлодіоди всюди, включаючи покажчики повороту.

Mazda презентувала оновлену MX-5 Miata

 

Ліва частина передньої решітки була змінена для розміщення радарного датчика для адаптивного круїз-контролю з підтримкою Smart Brake Support. Останній автоматично зупиняє автомобіль під час руху заднім ходом на швидкості до 15 км/год, коли він виявляє об'єкт. Зовнішні зміни завершуються фарбою Aero Grey Metallic і новими колісними дисками розміром 16 і 17 дюймів.

Mazda презентувала оновлену MX-5 Miata

 

Інтер'єр

Всередині стародавня інформаційно-розважальна система нарешті поступилася місцем новій 8,8-дюймовій системі, яка нещодавно з'явилась на моделях Mazda2 та CX-3 2024 року зі специфікацією JDM.

Mazda презентувала оновлену MX-5 Miata

 

Також завдяки тоншим рамкам модернізована й приладова панель, але справжньою перевагою має бути його функціональність, оскільки старі налаштування були повільними та мали застарілий інтерфейс користувача. Є також новий коричневий інтер'єр з бежевим верхом для комбінації, за словами Mazda, яка нагадує родстери старої школи.

Mazda презентувала оновлену MX-5 Miata

 

Хоча це не згадується в прес-релізі, зображення демонструють безрамкове дзеркало заднього виду, червону кнопку SOS, трохи оновлену панель приладів і щось схоже на порти USB-C.

Mazda презентувала оновлену MX-5 Miata

 

Під капотом

Miata ND3 отримала нещодавно розроблений асиметричний диференціал обмеженого тертя, що забезпечує покращену стабільність для версій, оснащених шестиступеневою механічною коробкою передач.

Mazda презентувала оновлену MX-5 Miata

 

Інженери також налаштували електричний підсилювач керма, щоб зменшити тертя та забезпечити «природне та чисте відчуття зворотного зв'язку». Іншою зміною є додавання режиму DSC-Track для динамічної системи контролю стійкості, яка втручається лише тоді, коли водій більше не може контролювати автомобіль.

Mazda презентувала оновлену MX-5 Miata

 

Крім того, 1,5-літровий двигун (не доступний у Сполучених Штатах) отримав чотири кінські сили за умови, що він працює на високооктановому паливі. Більший 2,0-літровий агрегат із механічною коробкою передач обіцяє кращу реакцію як під час прискорення, так і під час уповільнення.

Mazda презентувала оновлену MX-5 Miata

 

Поява ND3 автоматично означає, що Miata поточного покоління залишатиметься принаймні пару років. Пуристи точно оцінять це рішення, враховуючи, що Mazda вже заявила, що у неї не буде іншого виходу, окрім як електрифікувати модель наступного покоління, щоб відповідати дедалі суворішим нормам щодо викидів.

 
Mazda презентувала оновлену MX-5 Miata
 

Mazda презентувала оновлену MX-5 Miata

 

Mazda презентувала оновлену MX-5 Miata

 

Mazda презентувала оновлену MX-5 Miata

 

Mazda презентувала оновлену MX-5 Miata
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Mazda
 

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