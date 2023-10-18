BMW з 2024 р. продаватиме автомобілі споживачам у Європі напряму

Німецька Bayerische Motoren Werke AG (BMW Group) у 2024 році планує розпочати продаж автомобілів безпосередньо європейським споживачам, йдеться в пресрелізі компанії.

З 1 січня нова модель реалізації розпочне діяти щодо марки Mini в Італії, Польщі та Швеції. Поступово ця практика пошириться на решту Європи. Перехід на неї самої BMW очікується з 2026 року.

Усі нові BMW і Mini, а також "майже нові" автомобілі BMW Group продаватимуться в Європі за допомогою агентської моделі, зазначає компанія. Ритейлери залишаться точкою контакту для покупців і отримуватимуть фіксовані комісії за кожну реалізовану машину.

"Нова модель продажу буде вигідна і покупцям, і роздрібним партнерам, і BMW Group, - йдеться в пресрелізі. - Стандартні ціни на однакові моделі автомобілів у межах однієї країни забезпечать цінову прозорість для покупців. Крім того, мірою переходу на агентську модель BMW Group цифровізує весь процес, надавши споживачам можливість вибору між покупками онлайн і офлайн та плавного перемикання між цими двома каналами. Усе це буде можливим завдяки наскрізній, єдиній ІТ-інфраструктурі та повному доступу до знайомої роздрібної мережі, учасники якої тісно пов'язані один з одним".

Модель прямого продажу споживачам також використовує американська Tesla.

Акції BMW дорожчають на 0,2% на торгах у Франкфурті в середу.