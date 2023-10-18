Skoda представила нове покоління Kodiaq: детальний огляд

Skoda Kodiaq 2024 року офіційно дебютував після копіткої тривалої тізерної кампанії. Більш простора альтернатива Volkswagen Tiguan 2024 року має еволюційний дизайн екстер'єру в поєднанні з оновленим інтер'єром, який зосереджений на екранах, але не усуває всі звичайні елементи керування. Плагін-гібридний силовий агрегат нарешті доступний як частина ширшого спектру оновлень, підготовлених для другого покоління.





Починаючи ззовні, Skoda подовжила Kodiaq на 61 міліметр, щоб досягти загальної довжини 4758 мм, зберігаючи при цьому колісну базу незмінною 2971 мм. Досить незвично для автомобіля нового покоління: ширина зменшилася на 18 мм до 1864 мм, а висота зменшилася на 17 мм порівняно з моделлю, яку він замінив, і тепер становить 1659 мм.

Чеський середньорозмірний кросовер доступний із широким набором легкосплавних колісних дисків розміром від 17 до 20 дюймів, а також дев'яти кольорів, включаючи новий відтінок Bronx Gold Metallic.

Топова комплектація модельного ряду Sportline має велику кількість чорних акцентів, включаючи вперше повністю темні задні стійки. Рейлінги на даху, віконні рами, кришки бічних дзеркал, окантовка передньої решітки, задній дифузор і значки - усі вони чорного кольору.

Також для флагманського варіанту Sportline, Skoda розмістить відповідні значки на передніх крилах разом із ексклюзивними 19-дюймовими колісними дисками з глянцевим антрацитовим покриттям або додатковим комплектом 20-дюймових дисків із аеродинамічними накладками.

Новий Kodiaq отримав еволюційний дизайн із з'єднаними задніми ліхтарями, оскільки у 2023 році вони повинні бути у всіх автомобілів, включно з дочірньою моделлю з Вольфсбурга. Говорячи про освітлення, Skoda встановлює свою матричну світлодіодну технологію другого покоління для фар, які тепер мають на 50 відсотків більше світлових елементів і забезпечують на 15 відсотків більше світлового потоку. Ці розумніші фари є стандартними для Sportline і можуть супроводжуватися горизонтальною світловою смугою на решітці радіатора.

Інтер'єр

Всередині зміни помітні одразу. Йдеться не тільки про великий дисплей, тому що є додаткові модифікації. По-перше, селектор передач тепер розташований на кермовій колонці, щоб створити більше простору між передніми сидіннями.

З огляду на те, що Skoda встановила розумні циферблати на центральній консолі, розподільних пристроїв стало менше, ніж раніше. Вони мають форму 1,25-дюймових дисплеїв, вбудованих у три поворотні ручки типу Audi TT.





Тоді як зовнішні дозволяють водієві та пасажиру регулювати температуру в салоні, обігрів сидінь і вентиляцію сидінь, центральний дисплей можна змінити, щоб відображати чотири різні функції: гучність інформаційно-розважальної системи, швидкість вентилятора, напрямок повітря та інтелектуальний кондиціонер.

Доступ до решти функцій надається через стандартну 10-дюймову інформаційно-розважальну систему або опціональну 13-дюймову систему.

У водія є 10-дюймова цифрова панель приладів, яка може бути доповнена опційним проекційним дисплеєм нового покоління.

Багажник не має собі рівних у цьому сегменті, оскільки тепер пропонується 910 літрів без опускання задніх сидінь у дворядній моделі, або на 75 літрів більше, ніж раніше. Якщо їх скласти, об'єм зросте до колосальних 2105 літрів, що на 40 літрів більше, ніж у Kodiaq першого покоління. Для семимісної версії об'єм багажного відділення за третім рядом становить 340 літрів, або на 70 літрів більше, ніж раніше.

Складіть третій ряд і отримаєте 845 літрів, тобто збільшення становить 80 літрів. Максимальний вантажний об'єм трирядної моделі зріс на 30 літрів до 2035 літрів. Крім того, ця семимісна модель також має додатковий простір над головою на 15 мм для пасажирів, які сидять позаду.

Як і очікувалося від сімейного великого позашляховика, Kodiaq має багато переваг: чотири порти USB-C із потужністю 45 Вт, ще один USB-C із потужністю 15 Вт, вбудований у дзеркало заднього виду, дев'ять динаміків (аудіосистема Canton із 14 динаміками є опційною) , а також індукційна зарядка (15 Вт) з функцією охолодження для двох смартфонів. Доступні передні сидіння з масажем, а також нове меню клімат-контролю, до якого легко отримати доступ, хоча більшість фізичних кнопок тепер зникли.

Під капотом

Приведення в хід забезпечується набором двигунів внутрішнього згоряння, починаючи з бензинового двигуна 1,5 TSI, який використовує технологію м'якого гібрида. Він працює за циклом Міллера та оснащений турбонагнітачем із змінною геометрією. Двигун видає 148 кінських сил (110 кіловат) і має еволюцію технології активних циліндрів VW Group для відключення циліндрів і економії пального, коли додаткова потужність не потрібна. Для ще більшої ефективності трансмісія підтримує рекуперацію енергії гальм, і позашляховик може рухатися з вимкненим бензиновим двигуном.





Якщо потрібно більше потужності, більший 2.0 TSI має 201 к.с. (150 кВт) і поставляється з повним приводом, тоді як 1.5 TSI пропонується тільки з переднім приводом.

Пропонується й дизельний двигун 2.0 TDI потужністю 148 к.с. (110 кВт), який може бути доповнений переднім приводом або повним приводом із 190 к.с. (142 кВт). Незалежно від версії, семиступенева DSG направлятиме потужність на дорогу.

Головною новиною є плагін-гібрид на базі двигуна 1,5 TSI потужністю 148 к.с. (110 кВт) у поєднанні з електродвигуном для загальної потужності системи 201 к.с. (150 кВт). Є літій-іонна батарея ємністю 25,7 кВт-год, якої, за словами Skoda, достатньо для запасу ходу на електриці понад 100 кілометрів. Після розрядження батарею можна заряджати на 11 кВт за допомогою змінного струму або до 50 кВт за допомогою постійного струму.

Як і очікувалося, вантажний об'єм Kodiaq iV зменшився «лише» до 745 літрів. Це на 165 літрів менше, ніж у звичайної п'ятимісної моделі. Слід зазначити, що Skoda продаватиме електрифіковану версію виключно з переднім приводом і шестиступеневою коробкою DSG.

Після 841 900 проданих одиниць Kodiaq переходить на друге покоління, щоб зміцнити свої позиції як бестселера Skoda. У Європі він надійде в продаж на початку наступного року.