Honda остаточно презентувала кросовер Prologue

Новий кросовер Honda Prologue дебютував в електричній версії з орієнтовним запасом ходу в 482 км.

Після минулорічної презентації концепту нового електричного кросовера, тепер Honda остаточно розкрила дизайн та характеристики Prologue.

Для компанії, яка створює гібридні автомобілі з кінця 1990-х років, Honda трохи повільно запровадила повну електрифікацію на своєму шляху до екологічно чистих автомобілів. Але перші серйозні зусилля автовиробника щодо електромобілів з'являться наступного року у вигляді Honda Prologue 2024 року.





Як повідомлялося раніше, Honda має спільну платформу Ultium і батарею з електричними GM, такими як Chevrolet Blazer EV, але автовиробник упевнений, що її унікальної настройки підвіски, стилю та салону буде достатньо, щоб постійні клієнти відчували себе комфортно. Ця батарея, до речі, буде містити 85,0 кіловат-годин, що дасть найефективнішій версії Prologue запас ходу, за оцінками виробника, 482 км. Електрокросовер буде доступний у варіантах з одним і двома двигунами, і хоча повні характеристики силового агрегату не оприлюднені, повнопривідна версія матиме 288 кінських сил.

Honda Prologue 2024 року приблизно такий же довгий і широкий, як кросовер Passport, але він їздить на більші колісній базі 3094 мм.

Зовнішній вигляд виглядає гладким і відполірованим. Вузькі фари, глянцева чорна панель радіатора та тонкі повітряні завіси на кутах бампера є сучасними та витонченими, а широка колісна база веде до оздобленої акуратної задньої частини, яка має новий шрифт Honda:e на багажнику замість логотипу.

Автовиробник не розголошує коефіцієнт лобового опору Prologue, але він сказав, що 19-дюймові колеса для комплектацій EX і Touring і 21-дюймові колеса для Elite були оптимізовані для зменшення турбулентності.

Інтер'єр Prologue здасться знайомим людям, які купують Accord Hybrid, завдяки стандартній системі Google Built-In, що встановлюється на кожному рівні комплектації електромобіля. 11,0-дюймовий блок цифрових приладів і 11,3-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи мають запропонувати вражаючу графіку та швидкість реагування, а технологія буде пов'язана з Google Maps, Assistant і Play Store прямо на центральному екрані.

Honda також пропонує чудове місце для зберігання речей у вишукано оформленому салоні з відкритим відділенням під центральною консоллю, масивними підстаканниками для пляшок за перемикачем передач і чималим відсіком між передніми пасажирами, де можна розмістити планшети та невеликі сумки.

Простір спереду пристойний, але ззаду високі пасажири можуть знайти відносно невеликий простір для голови та відсутність опори для стегон. З піднятими задніми сидіннями Prologue пропонує 713 літрів вантажного простору, а якщо скласти спинки сидінь 60/40, можна отримати 1633 л. Однак обидва показники менші за Hyundai Ioniq 5 та Volkswagen ID.4.

Одномоторний Prologue буде передньопривідним, і хоча Honda не вказала його вихідну потужність, автовиробник сказав, що базова трансмісія матиме найкращий діапазон і ефективність, особливо в поєднанні з меншими комплектаціями EX і Touring.

З потужністю 288 к.с., що доступна для повнопривідного варіанту, Prologue повинен мати досить жваву продуктивність, хоча подвійний двигун Ioniq 5 може похвалитися більшою потужністю в 320 к.с., а ID.4 отримує більше 330 к.с.

У випадку найефективнішої конфігурації Prologue, за оцінками Honda, батарея ємністю 85,0 кВт-год буде достатньою для пробігу 482 км - повний привід і великі колеса можуть знизити це число приблизно до 418 км. Коли батарея розрядиться, власники зможуть зарядити її з домашньою станцією, яка забезпечує 11,5 кіловат, що дає Prologue потенційний час від 0 до 100 відсотків менше восьми годин. Також доступний портативний зарядний комплект потужністю 7,6 кВт.

Власники також можуть скористатися потужністю заряду постійного струму в 155 кВт. Проте ця цифра теж невтішна, враховуючи, що ID.4 досягає 170 кВт, а Ioniq 5 - 220 кВт. Blazer EV і Cadillac Lyriq можуть заряджатися на 195 кВт, тому, можливо, GM зберігає для себе найвражаючу технологію Ultium. Використовуючи швидку зарядку постійним струмом, Prologue може збільшити запас ходу на 105 км за 10 хвилин.