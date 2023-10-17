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АНАЛІТИКА

Waymo розробила систему візуальної комунікації для безпілотних автомобілів із людьми

12:36 17.10.2023 |

Транспорт

Waymo розробила систему візуальної комунікації для безпілотних автомобілів із людьми

 

Компанія Waymo створила систему, що дає змогу її безпілотним автомобілям візуально спілкуватися з іншими учасниками дорожнього руху.

В автомобілях Jaguar I-Pace для передачі повідомлень використовуються світлодіодні дисплеї на даху. Поки доступні два сигнали:

* для пішоходів попереду - прямокутники, що означають поступку дороги;
* для водіїв позаду - символ пішохода, що попереджає про перехід.

Waymo розробила систему візуальної комунікації для безпілотних автомобілів із людьми

 

Waymo розробила систему візуальної комунікації для безпілотних автомобілів із людьми

 

Ці символи доповнюють інші візуальні та звукові сигнали від Waymo. Наприклад, відображення ініціалів пасажира або попередження велосипедистів про відкриття дверей.

За словами Waymo, головне завдання - не виглядати як інструкція для людей. Компанія не хоче, щоб її автомобілі здавалися "дорожньою поліцією".

Поки що на даху будуть тільки два символи. Надалі Waymo планує впровадити систему в Сан-Франциско, Феніксі та Лос-Анджелесі. Також компанія підтримує стандартизацію сигналів у галузі.
За матеріалами: gagadget.com
 

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