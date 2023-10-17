Waymo розробила систему візуальної комунікації для безпілотних автомобілів із людьми

Компанія Waymo створила систему, що дає змогу її безпілотним автомобілям візуально спілкуватися з іншими учасниками дорожнього руху.

В автомобілях Jaguar I-Pace для передачі повідомлень використовуються світлодіодні дисплеї на даху. Поки доступні два сигнали:

* для пішоходів попереду - прямокутники, що означають поступку дороги;

* для водіїв позаду - символ пішохода, що попереджає про перехід.

Ці символи доповнюють інші візуальні та звукові сигнали від Waymo. Наприклад, відображення ініціалів пасажира або попередження велосипедистів про відкриття дверей.

За словами Waymo, головне завдання - не виглядати як інструкція для людей. Компанія не хоче, щоб її автомобілі здавалися "дорожньою поліцією".

Поки що на даху будуть тільки два символи. Надалі Waymo планує впровадити систему в Сан-Франциско, Феніксі та Лос-Анджелесі. Також компанія підтримує стандартизацію сигналів у галузі.