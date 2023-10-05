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АНАЛІТИКА

Cadillac CT5 дебютував із оновленим дизайном

13:33 05.10.2023 |

Транспорт

Cadillac CT5 дебютував із оновленим дизайном

 

Рестайлінг також приніс для Cadillac CT5 отримав 33-дюймовий дисплей та софт, який підтримує Google Built-In, Apple CarPlay і Android Auto.

Оновлений Cadillac CT5 модельного 2025 року дебютував на цьогорічному Північноамериканському міжнародному автосалоні в Детройті. Ціна поки невідома, але оновлений седан надійде в продаж наступної весни. Наразі бренд описує лише базову комплектацію, а інформація про оновлені CT5-V та CT5-V Blackwing з'явиться пізніше.


Передня частина має більшу решітку радіатора та чорний глянцевий сітчастий малюнок посередині, а хромовані акценти окреслюють краї отвору. Нові багатокутні прямокутні фари розташовані на зовнішніх кутах. Оновлення ламп змусило змінити дизайн акцентних світильників, зокрема додати горизонтальну частину. Незначні зміни нижньої панелі надають панелі більш незграбний вигляд.

Cadillac CT5 дебютував із оновленим дизайном

 

Комплектація Sport матиме затемнену решітку без хромованих вставок. Вона також отримає іншу нижню панель із сіткою, яка відповідає верхньому отвору. Навколо вікон помітна чорна обробка.

Жодна з версій не отримала змін ззаду, але Cadillac додав нові кольори Deep Space Metallic і Typhoon Metallic як опціональні.

Cadillac CT5 дебютував із оновленим дизайном

 

Cadillac капітально оновив інтер'єр CT5, встановивши вигнутий світлодіодний дисплей діагоналлю 33 дюйми як стандартну функцію. Він поєднує в собі інструменти та інформаційно-розважальні функції та має роздільну здатність 9K. Автомобіль має вбудовану технологію Google, яка включає Google Assistant, Google Maps і Google Play. Система також підтримує Apple CarPlay і Android Auto. Точка доступу 5G Wi-Fi є додатковим оновленням.

Cadillac CT5 дебютував із оновленим дизайном

 

Макет екрана можна налаштувати, щоб водії могли переставляти програми та піктограми. Крім того, власники можуть змінювати інформацію на панелі приладів відповідно до своїх уподобань.

Cadillac CT5 дебютував із оновленим дизайном

 

Селектор режиму водія має параметри Tour, Sport, Snow/Ice і настроюваний MyMode. Таким чином можна змінити такі елементи, як реакція керма, звук двигуна та відчуття гальм.

CT5 також має деякі нові технології безпеки, а Super Cruise є опціональним. Седан стандартно оснащений допоміжним керуванням у сліпих зонах і автоматичним екстреним гальмуванням на перехрестях. Доступні розпізнавання дорожніх знаків і інтелектуальний помічник швидкості.

Змін в силовому агрегаті немає. Стандартний 2,0-літровий чотирициліндровий двигун із турбонаддувом видає 237 кінських сил.

Клієнти можуть обрати й 3,0-літровий V6 із подвійним турбонаддувом потужністю 335 к.с. Обидва двигуни підключаються до десятиступеневого автомата. Задній привід є базовою комплектацією, а повний привід є опцією.

Cadillac будуватиме CT5 2025 модельного року на заводі Lansing Grand River Assembly в Мічигані.

За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Cadillac
 

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