Peugeot представив нове покоління кросовера 3008

Компактний кросовер дебютував у вигляді електричної версії Peugeot E-3008 із 700 км запасу ходу та 21-дюймовим дисплеєм всередині.

Третє покоління Peugeot 3008 було офіційно представлено французьким автовиробником через сім років після дебюту попередньої моделі в Європі, що ознаменувало нову главу для бестселера бренду з точки зору електричних силових агрегатів і внутрішніх технологій.





Спершу представлений у повністю електричному вигляді, відомий як E-3008 (з помірно-гібридними силовими агрегатами), повністю новий кросовер C-сегмента є першою в історії серійною моделлю, заснованою на платформі STLA Medium, розробленою групою Stellantis, яка володіє Peugeot, і буде пропонуватися в двох комплектаціях - Allure та GT - з трьома пакетами опцій і трьома варіантами електричної трансмісії.

Перший варіант складається з 400-вольтової нікель-марганцево-кобальтової (NMC) батареї на 73 кіловат-години (нетто) і встановленого спереду постійного синхронного електродвигуна, який виробляє 210 кінських сил (157 кіловат) і 343 Ньютон-метри крутного моменту, а орієнтовний запас ходу становить 525 км на повному заряді.

Далі йде версія з двома двигунами, яка використовує ту саму батарею ємністю 73 кВт-год і передній двигун, що й попередній варіант, але додається електромотор потужністю 111 к.с. (83 кВт)/166 Нм на задній осі для комбінованої вихідної потужності в 320 к.с. (240 кВт). Орієнтовний запас ходу для цієї версії також становить 525 км, такий самий, як і варіант з одним двигуном, а це означає, що система відключення заднього двигуна може бути корисною за певних умов водіння.

Нарешті, є версія для тривалих подорожей з більшою батареєю ємністю 98 кВт-год (нетто) та переднім електродвигуном, який видає 230 к.с. (170 кВт) і крутний момент 343 Нм, що забезпечує максимальний діапазон 700 км на повному заряді. Проте опції з двома двигунами для цього розміру акумулятора немає.

Водієві доступні кілька режимів водіння, включаючи режим 4WD у варіанті з двома двигунами, який розподіляє потужність на всі чотири колеса, коли дорога слизька, але лише на швидкості до 135 кілометрів на годину.

Заряджання та живлення (V2L)

Говорячи про зарядку, електричний 3008 третього покоління має зарядний порт, розташований на задньому лівому крилі, і дозволяє користувачам поповнювати батарею через змінний або постійний струм. Для заряджання змінним струмом стандартний бортовий зарядний пристрій може приймати до 11 кВт від трифазного джерела, з додатковим трифазним блоком на 22 кВт.

На постійному струмі новий E-3008 може приймати до 160 кВт, що дозволяє поповнювати стандартну батарею з 20 відсотків рівня заряду (SoC) до 80 відсотків за 30 хвилин або менш ніж за 30 хвилин для варіанту розширеного діапазону.

Перший в історії електромобіль на платформі STLA Medium також має переваги від функції живлення (V2L), яка дозволяє користувачам експортувати енергію від високовольтної батареї через зарядний штекер для побутових приладів або інших цілей на потужності до 3 кВт і 16 ампер (A).

Крім того, компактний кросовер включає так звану функцію інтелектуальної зарядки V1G, яка інтегрує електромобіль із домогосподарством власника електроенергії для автоматичного регулювання часу заряджання та споживання електроенергії відповідно до часових проміжків, щоб максимально знизити витрати на зарядку.

Тепловий насос і рекуперативне гальмування

Для максимального використання наявної ємності батареї, повністю електричний Peugeot 3008 у стандартній комплектації поставляється з тепловим насосом замість традиційної системи обігріву салону.

Виробник також пропонує три рівні рекуперативного гальмування, які можна обрати за допомогою перемикачів на кермі: низький (ефект подібний до автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння), помірний і підвищений.

За словами Peugeot, останні два режими автоматично вмикають задні стоп-сигнали, і водій може використовувати лівий перемикач для підвищення рівня регенерації, а правий - для зменшення рекуперативного гальмування. Тим не менш, французький автовиробник нічого не згадує про водіння з однією педаллю.

Дизайн

Повністю електричний кросовер має довжину 4540 мм, ширину 1890 мм і висоту 1640 мм. Він має добре відомий фірмовий світловий знак із трьома кігтями як спереду, так і ззаду. Також можна помітити збільшений логотип на закритій решітці радіатора та менші фари, розташовані між капотом і безрамною решіткою радіатора.

У стандартній комплектації E-3008 поставляється зі світлодіодними ліхтарями, які включають так звану технологію піксельних світлодіодів бренду на всіх версіях, що є химерним способом сказати, що вони адаптивні.

На момент дебюту доступно шість варіантів фарбування, причому головною перевагою асортименту є колір Obsession Blue, який змінюється від синього до зеленого залежно від освітлення та кута огляду. Інші кольори: Ingaro Blue, Okenite White, Pearl Black, Artense Gray і Titanium Gray.

Інтер'єр

Всередині головною темою нового Peugeot E-3008 є масивний 21-дюймовий вигнутий широкоформатний дисплей i-Cockpit, який розташований на панелі приладів і виконує функції цифрового блоку інструментів і екрана інформаційно-розважальної системи.

Однак не всі версії отримують вигоду від цієї єдиної площі екрану, адже комплектація Allure пропонує дещо іншу конфігурацію, яка складається з двох 10-дюймових екранів, об'єднаних в один дисплей.

Під центральним екраном, на тому, що на звичайних автомобілях називають центральною консоллю, розташовані так звані i-Toggles, які є повністю настроюваними віртуальними та сенсорними кнопками.

Підігрів сидінь є стандартним для всіх рівнів комплектації, а передні сидіння отримали позначення AGR (Aktion fur Gesunder Rucken) від Німецької асоціації лікарів і терапевтів, яка проводить дослідження та запобігає болю в спині. Опціонально передні сидіння також можуть бути оснащені вентиляцією, функцією масажу та адаптивними бічними підкладками, які надуваються або спускаються відповідно до розміру пасажира.

Багажник

Peugeot E-3008 має об'єм багажника 470 літрів у версії з повним приводом і 520 літрів у варіанті з переднім приводом, а в салоні є 17 різних відділень для зберігання речей, що становить 34 літри.

Виробництво та вихід на ринок

Компактний кросовер третього покоління виготовлятиметься на заводі Stellantis у Сошо (Франція), де також збираються батареї, а поставки в Європу та інші ринки розпочнуться до кінця року



