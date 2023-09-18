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Metl ─ велосипедні шини за ціною $500, що виготовлені з розробленого в NASA матеріалу та мають ефект пам'яті форми
14:19 18.09.2023 |
Велосипедна шина Metl - це, ймовірно, перший споживчий товар, у якому використовується нітінол. Це розроблений у NASA сплав із пам'яттю форми, який виготовляється з нікелю та титану. За допомогою нагрівання його можна «натренувати» запам'ятовувати потрібну форму.
За даними Smart Tire Company, шини Metl ніколи не здуватимуться і зможуть довго служити. Їх вивели на краудфандингову платформу Kickstarter та пропонують за ціною $500 за пару розміром 700x35c. Це приблизно в 10 разів дорожче за хороші велосипедні шини. Наголошується, що такі шини «легко встановити своїми руками» на більшість поширених шосейних чи гравійних велосипедних дисків. На Kickstarter є й інші комплекти. Постачання очікуються в червні 2024 року.
Metl - це безповітряні шини. Вони оснащені внутрішнім каркасом, виготовленим із нітинолу. Це легкий, дуже гнучкий «наделастичний» метал, який розтягується, як гума, але міцний, як титан, і миттєво повертається до своєї первісної форми. Таким чином, після деформації при їзді шина Metl набуває початкової форми завдяки каркасу з нітінолу, а не внутрішньому тиску повітря. І при цьому вони не здують, стійкі до проколів і можуть служити протягом усього життєвого циклу велосипеда. Принаймні так заявляють розробники.
Попри металеву конструкцію з ефектом пам'яті, шини забезпечують зчеплення з дорогою завдяки всепогодному протектору. Він забезпечує «середньо-низький» опір коченню та розрахований на пробіг до 8000 миль (близько 12,9 тис. км). Вартість відновлення протектора складає $10 за шину. У Smart Tire Company обіцяють, що велосипедні шини Metl забезпечують «легку, плавну їзду, чудову керованість та довговічність», а також можуть збільшити зчеплення в порівнянні зі звичайними надувними шинами.
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