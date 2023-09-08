Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

BMW скасувала передплату на підігрів сидінь – клієнти не схотіли купувати опцію за $18 на місяць

17:40 08.09.2023 |

Транспорт

 

Власники BMW відтепер спокійно зможуть зігрітися у холодні дні - опцію підігріву сидінь виключено з цифрового магазину і нею можна скористатися без оформлення передплати за $18 на місяць.

Функція підігріву сидінь раніше пропонувалась через магазин BMW ConnectedDrive - портал, який використовується власниками автомобілів для завантаження різних програм (усе це робиться бездротовою мережею, без відвідування дилера для встановлення нового ПЗ).

Вартість вищезгаданої опції у Південній Кореї становила 24 тисячі вон або близько $18 на місяць (на рік $176, на 3 роки за $283, а постійний доступ - $406). Утім в інтерв'ю Autocar Пітер Нота, член правління BMW з продажу та маркетингу, заявив, що платна опція не користувалась популярністю.

«Ми думали, що надамо клієнту додаткову послугу, запропонувавши можливість активувати її пізніше, але користувачі не дуже сприймають її. Люди відчувають, що заплатили подвійну ціну, що насправді було неправдою. Тому ми припинили це», - сказав Нота.

Підігрів сидінь та керма, ймовірно, все ще пропонуватимуть за гроші - утім в межах додаткового пакета в дилерських центрах. Решта функцій, такі як системи допомоги водієві та адаптивна підвіска, все ще пропонуються в деяких регіонах за передплатою.

Повідомляється, що передплата на підігрів раніше була доступна в цифрових магазинах BMW у таких країнах, як Велика Британія, Німеччина, Нова Зеландія, Південна Корея та Південна Африка, але не в США.

Це не вперше автовиробник випробовує функції за передплатою - раніше в BMW намагалися стягувати річну плату з клієнтів за використання Apple CarPlay в автомобілях (спочатку як одноразову опцію за ціною $300, а потім як річну плату в розмірі $80). Переважна більшість автомобільних компаній пропонують CarPlay, а також Android Auto безплатно.

BMW також експериментувала з оформленням передплати на весь автомобіль, запустивши послугу під назвою Access by BMW, у якій клієнти платили близько $2000 на місяць за доступ до ряду автомобілів BMW. Обидві програми - Access by BMW і передплата CarPlay - зрештою були закриті.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: BMW
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1247
  0,0220
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3815  0,07 0,20 38,1378  0,11 0,28
EUR 40,1604  0,05 0,12 41,1341  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес