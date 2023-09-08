BMW скасувала передплату на підігрів сидінь – клієнти не схотіли купувати опцію за $18 на місяць

Власники BMW відтепер спокійно зможуть зігрітися у холодні дні - опцію підігріву сидінь виключено з цифрового магазину і нею можна скористатися без оформлення передплати за $18 на місяць.

Функція підігріву сидінь раніше пропонувалась через магазин BMW ConnectedDrive - портал, який використовується власниками автомобілів для завантаження різних програм (усе це робиться бездротовою мережею, без відвідування дилера для встановлення нового ПЗ).

Вартість вищезгаданої опції у Південній Кореї становила 24 тисячі вон або близько $18 на місяць (на рік $176, на 3 роки за $283, а постійний доступ - $406). Утім в інтерв'ю Autocar Пітер Нота, член правління BMW з продажу та маркетингу, заявив, що платна опція не користувалась популярністю.

«Ми думали, що надамо клієнту додаткову послугу, запропонувавши можливість активувати її пізніше, але користувачі не дуже сприймають її. Люди відчувають, що заплатили подвійну ціну, що насправді було неправдою. Тому ми припинили це», - сказав Нота.

Підігрів сидінь та керма, ймовірно, все ще пропонуватимуть за гроші - утім в межах додаткового пакета в дилерських центрах. Решта функцій, такі як системи допомоги водієві та адаптивна підвіска, все ще пропонуються в деяких регіонах за передплатою.

Повідомляється, що передплата на підігрів раніше була доступна в цифрових магазинах BMW у таких країнах, як Велика Британія, Німеччина, Нова Зеландія, Південна Корея та Південна Африка, але не в США.

Це не вперше автовиробник випробовує функції за передплатою - раніше в BMW намагалися стягувати річну плату з клієнтів за використання Apple CarPlay в автомобілях (спочатку як одноразову опцію за ціною $300, а потім як річну плату в розмірі $80). Переважна більшість автомобільних компаній пропонують CarPlay, а також Android Auto безплатно.

BMW також експериментувала з оформленням передплати на весь автомобіль, запустивши послугу під назвою Access by BMW, у якій клієнти платили близько $2000 на місяць за доступ до ряду автомобілів BMW. Обидві програми - Access by BMW і передплата CarPlay - зрештою були закриті.