Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

12 із 14 заводів Toyota в Японії зупинилися через брак вільного простору на серверах - випуск машин скоротився на 13 000 одиниць на день

18:09 07.09.2023 |

Транспорт

 

Наприкінці літа Toyota зупинила роботу майже всіх заводів зі складання автомобілів у Японії. Причиною стала нестача вільного простору на серверах.

Toyota проводила заплановане технічне обслуговування серверів. У якийсь момент процедура перервалася через переповнення дисків із базами даних. Це призвело до відключення всієї системи виробничих замовлень.

27 серпня 2023 року роботу 12 із 14 підприємств Toyota в Японії було паралізовано. Система не змогла переключитися на резервні сервери, оскільки вони використовують ту саму конфігурацію, що й основні сервери.

Проблему вдалося усунути через два дні. 29 серпня 2023 року фахівці японської компанії запустили новий сервер із більш містким сховищем. Заводи відновили роботу, проте виробництво автомобілів впало на 13 000 одиниць на день за час паузи.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1467
  0,1389
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3079  0,10 0,28 38,0297  0,09 0,24
EUR 40,1114  0,04 0,11 41,1100  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес