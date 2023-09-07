12 із 14 заводів Toyota в Японії зупинилися через брак вільного простору на серверах - випуск машин скоротився на 13 000 одиниць на день

Наприкінці літа Toyota зупинила роботу майже всіх заводів зі складання автомобілів у Японії. Причиною стала нестача вільного простору на серверах.

Toyota проводила заплановане технічне обслуговування серверів. У якийсь момент процедура перервалася через переповнення дисків із базами даних. Це призвело до відключення всієї системи виробничих замовлень.

27 серпня 2023 року роботу 12 із 14 підприємств Toyota в Японії було паралізовано. Система не змогла переключитися на резервні сервери, оскільки вони використовують ту саму конфігурацію, що й основні сервери.

Проблему вдалося усунути через два дні. 29 серпня 2023 року фахівці японської компанії запустили новий сервер із більш містким сховищем. Заводи відновили роботу, проте виробництво автомобілів впало на 13 000 одиниць на день за час паузи.