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АНАЛІТИКА

Kia показав компактний позашляховик EV5

10:39 06.09.2023 |

Транспорт

Kia показав компактний позашляховик EV5

 

Абсолютно новий компактний електричний позашляховик Kia EV5 був представлений південнокорейським виробником на автосалоні в Ченду в Китаї.

В типовому стилі Kia, Hyundai, Genesis, на отримання детальнішої інформації про другий позашляховик бренду Kia доведеться чекати до жовтня, коли бренд проведе свій "електричний день".


Наразі доведеться задовольнитися офіційною фотогалереєю (вставленою нижче) та деякою інформацією про дизайн, яка була розкидана по всьому прес-релізу, як-от той факт, що новий EV5 має систему амбієтного освітлення з регульованою яскравістю, і що користувачі можуть обрати із загалом 64 кольорів, включаючи 10 відтінків, підібраних експертами з освітлення Kia.

Kia показав компактний позашляховик EV5

 

У компанії кажуть, що при активації підсвічування синхронізується з режимами водіння автомобіля, тьмяніє в умовах слабкого освітлення та навіть попереджає водія, якщо автомобіль перевищить обмеження швидкості.

Kia показав компактний позашляховик EV5

 

Kia додає, що клієнти зможуть налаштувати інтер'єр EV5 на подібний рівень елегантності та смаку, який вони могли б вибрати для свого дому, з чотирма кольорами та п'ятьма варіантами візерунків сидінь, включаючи два плетені варіанти та одну версію зі штучної шкіри для базової комплектації.

Kia показав компактний позашляховик EV5

 

Стосовно кольорів екстер'єру, новий електричний позашляховик корейського бренду буде доступний у дев'яти глянцевих кольорах (Snow White Pearl, Clear White, Starry Night Black, Magma Red, Ivory Silver, Frost Blue, Iceberg Green, Tide Blue і Shale Grey) та матовому Ivory Silver.

Kia показав компактний позашляховик EV5

 

Залишаючись вірним показаному в березні концепту EV5, передня частина позашляховика має широку носову частину та суцільний капот, а також так зване тривимірне освітлення Kia «Signature Star Map Lighting», утворене світлодіодними денними ходовими вогнями.

Kia показав компактний позашляховик EV5

 

EV5 має довжину 4615 мм, ширину 1874 мм та висоту 1714 мм, а колісна база становитиме 2748 мм.

Kia показав компактний позашляховик EV5

 

Крім того, згідно з The Korean Car Blog, електричний компактний позашляховик живитиметься від батареї на 82 кіловат-години, що забезпечить запас ходу до 600 км.

Kia показав компактний позашляховик EV5

 

Kia EV5 надійде в продаж наприкінці року в Китаї, а незабаром з'являться й на інших ринках.


Kia показав компактний позашляховик EV5

 

Kia показав компактний позашляховик EV5
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Kia
 

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