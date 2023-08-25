Rolls-Royce представив унікальний La Rose Noire Droptail

Натхненний трояндою «Блек Бакара», це перший з чотирьох унікальних Rolls-Royce Droptail.

Rolls-Royce презентував темний і драматичний автомобіль La Rose Noire Droptail, який він називає «історією кохання». Він був представлений своїм власникам на закритому заході під час тижня автомобілів у Монтереї та натхненний трояндою «Блек Бакара». Rolls-Royce зазначив, що це символізує втілення бажань для власників, які є знавцями марки найвищого рівня.





Колір Rolls-Royce Droptail називається True Love. Блискучий і складний темно-гранатовий колір має перламутрове мерехтіння, яке набуває різних відтінків залежно від світла. П'ять шарів прозорого лаку слідують за базовим шаром, кожен з яких змішується з трохи іншим відтінком червоного. У Rolls-Royce стверджують, що для розробки нового процесу фарбування для кольору знадобилася команда спеціалістів, для вдосконалення якої пішло понад 150 ітерацій.

Темне покриття, яке називається Hydroshade, завдяки своїй якості рідини створює яскраву поверхню. Цікаво, що частини безпосередньо не фарбуються. Замість цього під час процесу нанесення покриття вводиться хромований електроліт, який забезпечує темне, але відбиваюче покриття. Ця обробка продовжується в усьому інтер'єрі та відполірована вручну до високого глянцю.

Для Droptail пропонується знімний жорсткий дах, розроблений для надання йому двох відмінних зовнішніх виглядів. Довгий низький дах надає автомобілю ефектного вигляду купе та має секцію з електрохромного скла, яка одним натисканням кнопки переходить від непрозорого до майже напівпрозорого. Якщо його зняти, Droptail перетворюється на гнучкий родстер з відкритим верхом.

Всередині салон приваблює своїх пасажирів вишуканою майстерністю й особливо приголомшливим паркетом. Сформований з використанням 1603 трикутників з чорного дерев'яного шпону, він являє собою абстрактний вираз опадаючих пелюсток троянд. Дуже складний візерунок навмисно асиметричний, оскільки клієнти хотіли, щоб він представляв природний, органічний розсип пелюсток.

Центральним елементом є інтегрований унікальний розкішний годинник, 43-міліметровий концепт Audemars Piguet Royal Oak Split-Seconds Chronograph GMT Large Date. Він поєднується з кольорами La Rose Noire, включає червоні лічильники та червоний внутрішній безель, що створює яскравий контраст із чорним циферблатом, виділеним родієвими фасками. Клієнти вимагали, щоб він був знімним і зручним для носіння. Після зняття отвір у передній панелі закривається елегантною титановою порожньою головкою годинника, на якій виділяється монета з білого золота з гравіюванням троянди.

La Rose Noire продовжує лінійку автомобілів ручної збірки Rolls-Royce, виготовлених на замовлення, і є одним із чотирьох унікальних замовлень Droptail, які планує створити автовиробник. Тим часом компанія також переходить до створення електромобілів, таких як новий Spectre.