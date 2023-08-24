Acura презентувала перший електричний кросовер ZDX

Преміальна марка Acura представила свій перший електричний автомобіль - кросовер ZDX, який зможе проїхати до 523 км на одному заряді.

Acura відносно пізно вступила в гру з точки зору впровадження електромобілів. Але сьогодні це змінилося з дебютом ZDX, першого повноцінного електромобіля преміального автовиробника.





Новий ZDX 2024 модельного року може похвалитися стильним дизайном і преміальним салоном, а також характеристиками запасу ходу та продуктивності, які роблять його миттєвим конкурентом світовим електромобілям BMW і Mercedes-Benz - принаймні на папері.

Візуально новий ZDX не є наслідувачем оригінального піднятого фастбека 2010 року. Натомість він має більш традиційну форму позашляховика з глянцевим чорним дахом, 20- або 22-дюймовими колесами залежно від комплектації та передньою панеллю, натхненною концептом Acura Precision EV.

Решітка радіатора Acura Diamond Pentagon підкреслює передню частину за допомогою тривимірного ромбовидного візерунка та підсвічування, а стильні фари Jewel Eye прикрашають обидві сторони решітки, поєднані з фірмовими світлодіодними денними ходовими вогнями знизу.

Покупці можуть обрати з безлічі фарб для покриття ZDX. Новий Double Apex Blue Pearl від Precision EV переходить у виробництво, тоді як модель Type S має фірмову фарбу Tiger Eye Pearl, яка також доступна для флагманських версій TLX, MDX і Integra.

Поділяючи платформу GM Ultium і Chevrolet Blazer EV, базовий ZDX A-Spec використовує акумуляторну батарею ємністю 102,0 кіловат-годин і поставляється в конфігурації з одним або двома двигунами. Базовий ZDX має потужність 340 кінських сил і приблизно 523 км запасу ходу з одномоторною установкою, зменшуючись до 506 км запасу ходу з двома двигунами.

ZDX має швидку зарядку від постійного струму потужністю 190 кіловат, тобто за 10 хвилин можна зарядитись на 130 км. Крім того, Acura обіцяє, що комплексні рішення для домашньої зарядки будуть доступні через новий веб-сайт Acura Home Electrification, який з'єднує власників ZDX із місцевими сервісами.

На вершині асортименту знаходиться ZDX Type S, який заслужив титул «найпотужнішого позашляховика Acura за всю історію» з двомоторною установкою потужністю 500 к.с. Він використовує той самий акумулятор ємністю 102,0 кВт-год, що й базовий ZDX A-Spec, і навіть з такою потужністю Type S все ще має приблизно 464 км запасу ходу.

Acura обіцяє розподіл ваги «майже» 50/50 для платформи ZDX в цілому, з підвищенням продуктивності, характерним для Type S, починаючи від регульованої пневматичної підвіски з налаштованими адаптивними амортизаторами до 15,6-дюймових шестипоршневих гальм Brembo з пофарбованими у жовтий колір супортами на передніх колесах. ZDX Type S матиме навіть високопродуктивну літню шину з глянцевими чорними дисками.

Подовжена платформа означає додатковий простір у салоні, який обіцяє бути гарним місцем для перебування.

ZDX має орієнтовану на водія 11,0-дюймову цифрову панель приладів і 11,3-дюймовий сенсорний екран із новим інтерфейсом користувача Google. Він включає в себе Google Assistant і розширені Google Maps, які оснащені спеціальними функціями для електромобілів, як-от миттєва попередня підготовка акумулятора, коли пунктом призначення є станція швидкої зарядки постійного струму. Це налаштування також включає стандартне бездротове підключення до Apple CarPlay і Android Auto, на відміну від свого партнера по платформі Ultium Chevrolet Blazer EV.

ZDX також стане першою Acura зі стандартною аудіосистемою Bang & Olufsen із 14 окремими каналами підсилення. Ця система складається з 18 динаміків, у тому числі чотирьох у верхній частині, і сабвуфера.

Набір безпеки AcuraWatch буде стандартним для всіх моделей ZDX з переднім і заднім екстреним гальмуванням, моніторингом сліпих зон із допоміжним керуванням і попередженням про пішоходів ззаду. Комплектація Type S матиме новий AcuraWatch 360+ та систему допомоги їзди без рук. Подібно до GM Super Cruise або Ford Blue Cruise, AcuraWatch 360+ дозволяє їздити без рук по сумісних дорогах протяжністю до 400 000 миль і має ще одну новинку: автоматичний асистент паркування.

Виробництво Acura ZDX почнеться наступного року, а покупці зможуть сісти в свої автомобілі до кінця 2024 року. Ціна на ZDX починається «близько» 60 000 доларів, тоді як комплектація Type S коштуватиме 70 000 доларів. Порівняйте це з MDX, який починається з 51 045 доларів США, й стане зрозуміло, що ZDX коштує трохи дорожче ніж його бензиновий аналог.