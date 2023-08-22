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Hyundai повністю представив новий позашляховик Santa Fe

18:08 22.08.2023 |

Транспорт

Hyundai повністю представив новий позашляховик Santa Fe

 

Новий позашляховик Hyundai Santa Fe дебютував із двома силовими агрегатами потужністю до 277 к.с.

Hyundai показав нове п'яте покоління Santa Fe минулого місяця, але не оприлюднив жодних технічних деталей. Тепер виробник оприлюднив деякі характеристики на повній презентації моделі в Кореї.

Зокрема стало відомо, що Santa Fe 2024 року надійде в продаж у США в першій половині наступного року, а офіційний дебют у Північній Америці відбудеться на цьогорічному автосалоні в Лос-Анджелесі.

 

Hyundai запропонує Santa Fe з двома варіантами трансмісії в Північній Америці. 2,5-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом розвиватиме 277 кінських сил (281 метрична кінська сила). Він працює в парі з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач із подвійним зчепленням. Він може розганятися до 100 км/год за 8,0 секунд.

Hyundai повністю представив новий позашляховик Santa Fe

 

Новий кросовер також матиме 1,6-літрову гібридну установку з турбонаддувом, яка видає 177 к.с. (180 к.с.), посилаючи потужність через шестиступеневу автоматичну коробку передач. Йому потрібно 9,5 секунд, щоб розігнатися до 100 км/год.

Hyundai повністю представив новий позашляховик Santa Fe

 

З модельного ряду зникне плагін-гібридний варіант, який пропонував повний привід і сукупну потужність 268 кінських сил.

Автовиробник уже представив абсолютно новий стиль трирядного позашляховика. Hyundai прийняв незвичайну стратегію дизайну моделі, починаючи зі збільшеної площі дверей багажника до розробки екстер'єру. Нове п'яте покоління Santa Fe більше за модель, яку він замінює, росте в усіх напрямках, що є бонусом для пасажирів.

Hyundai повністю представив новий позашляховик Santa Fe

 

Простір для ніг збільшується у другому ряду на 35 міліметрів до 1075 мм у бензинової моделі. Простір для ніг гібрида у другому ряду збільшено на 20 мм до 1055 мм. Третій ряд також збільшується разом із збільшенням розміру моделі, збільшеного простору для ніг на 15 мм і додаткового простору для голови на 69 мм. Він має 725 літрів вантажного простору, з обома рядами сидінь, що складаються для максимального об'єму вантажу.

Hyundai повністю представив новий позашляховик Santa Fe

 

Спереду розташований панорамний вигнутий дисплей Hyundai. Він містить 12,3-дюймову цифрову панель приладів та інформаційно-розважальну систему. Передні та задні пасажири мають доступ до нової двосторонньої мультиконсолі Hyundai. Серед особливостей салону - подвійні бездротові зарядні панелі, лоток для стерилізації ультрафіолетовим випромінюванням, система сповіщення про пасажирів на задніх сидіннях і безліч систем допомоги водієві.

Hyundai повністю представив новий позашляховик Santa Fe

 

Новий Santa Fe буде доступний у Північній Америці з 11 кольорами кузова, які покриватимуть його квадратний кузов. Це Phantom Black, Serenity White Pearl, Curated Silver Metallic, Ecotronic Grey Pearl, Ecotronic Grey Matte, Ultimate Red Metallic, Earthy Brass Metallic Matte, Atlantis Blue Pearl, Hampton Gray, Terracotta Orange і Rockwood Green Pearl. Hyundai має п'ять кольорів інтер'єру: Obsidian Black, Supersonic Gray, Pecan Brown, Forest Green і Black Ink.

Hyundai повністю представив новий позашляховик Santa Fe

 

Hyundai не оголосив цінник нового покоління Santa Fe, проте ціна актуального Hyundai Santa Fe 2023 року стартує від 30 085 доларів США за базову комплектацію. Наразі в Україні стандартна комплектація позашляховика коштує від 1 482 300 грн (або приблизно 40 140 доларів США).


Hyundai повністю представив новий позашляховик Santa Fe
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Hyundai
 

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