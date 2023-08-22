Mitsubishi представила новий кросовер Xforce

Компактний кросовер Mitsubishi Xforce матиме кліренс у 222 мм, передній привід та 103-сильний двигун.

Mitsubishi представила новий компактний кросовер в Індонезії. Він називається Xforce і має лише один варіант трансмісії. Марка показала зовнішній дизайн Xforce у липні, перед повним дебютом, але тепер був оприлюднений й інтер'єр.





У салоні буде 12,3-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та 8,0-дюймова цифрова панель приладів. Автовиробник вперше використовує меланжеву оббивку для панелі приладів. Xforce оснащено аудіосистемою Dynamic Sound Yamaha Premium із вісьмома динаміками з твітерами, низькочастотними динаміками та чотирма типами звуку.

Інформаційно-розважальний дисплей дозволяє підключити смартфон за допомогою WebLink, який проектує програми на більший екран. Екран має кілька віджетів і розділений на три частини. Пасажири можуть підключати свої пристрої до портів USB Type-A та Type-C або використовувати передній бездротовий зарядний пристрій.

У Mitsubishi достатньо місця для зберігання, причому компанія стверджує, що можна сховати 21 пластикову пляшку по 20 унцій (600 мілілітрів) у обшивці дверей, консолі підлоги та інших сховках. Кросовер також має консольну коробку з охолоджувачем напоїв. Ззаду Xforce отримав регульовану по висоті підлогу вантажного відділення. Задні сидіння моделі, що складаються у співвідношенні 40:20:40, можуть збільшити об'єм багажника.

Новий кросовер Mitsubishi оснащений 1,5-літровим чотирициліндровим двигуном. Він видає 103 кінських сили (77 кіловат) і 141 Ньютон-метр крутного моменту і працює в парі з високоефективною безступеневою трансмісією.

У той час як двигун приводить в дію лише передні колеса, Xforce має до 8,7 дюймів (222 міліметри) дорожнього просвіту, якщо він оснащений 18-дюймовими колесами. Кут заїзду 21 градус і кут з'їзду 35 градусів допомагають підвищити його надійність. Кросовер має чотири режими їзди: звичайний, гравій, грязь і вологий.

Xforce має довжину 4390 мм, ширину 1810 мм і висоту 1660 мм із колісною базою 2650 мм.

Новий кросовер отримав еволюцію передньої панелі бренду Dynamic Shield. Він має емблему бренду з трьома діамантами з Т-подібними фарами та денними ходовими вогнями, розташованими з боків кутастої решітки радіатора. Цей мотив переноситься на світлодіодні задні ліхтарі.

Спочатку Xforce з'явиться в Індонезії, а потім - на інших ринках. Кросовер дебютував на міжнародному автосалоні Gaikindo Indonesia. Він надійде в продаж у Південній Азії, Латинській Америці, на Близькому Сході та в Африці.

Mitsubishi продаватиме Xforce за ціною від 382 500 000 індонезійських рупій (25 137 доларів за сьогоднішнім курсом).







