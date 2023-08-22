Cadillac презентував електричний Escalade IQ із запасом ходу 724 км

750-сильний позашляховик Cadillac Escalade IQ також отримав масивні 24-дюймові колеса, які відрізняють його від таких конкурентів, як Mercedes-Benz EQS.

General Motors продовжує розширювати електричну лінійку, починаючи від відносно недорогого Chevrolet Equinox EV і закінчуючи флагманським суперседаном Cadillac Celestiq, і всі вони працюють на модульній платформі Ultium. Тепер ця гнучка архітектура отримала ще один варіант із величезним Cadillac Escalade IQ 2025 року, повністю електричним позашляховиком, який приєднається до спорідненої моделі з двигуном внутрішнього згоряння.





Escalade є одним із найважливіших автомобілів у стайні Cadillac, тому автовиробник кинув усе, що мав, на електричну версію IQ. Попередні характеристики Escalade IQ настільки ж вражаючі, як і його сміливий дизайн, із заявленим GM запасом ходу в 724 км завдяки акумулятору, який вимірює понад 200 кіловат-годин корисної енергії. Додайте до цього інформаційно-розважальний екран на всю панель приладів, чотириколісне управління та тягову здатність до 3628 кг, і можна отримати інгредієнти для ще одного привабливого розкішного позашляховика - тільки цього разу він електричний.

Масштабована платформа Ultium EV вміщує 24-модульну батарею Escalade IQ, що вдвічі більше, ніж у меншого позашляховика Lyriq, і має корисну ємність 102,0 кВт-год. Cadillac ще не вдавався в деталі, але його батарея ємністю 200 кВт-год звучить як дзвінок для агрегату ємністю 212,0 кВт-год у GMC Hummer EV. Як і Hummer, Escalade IQ використовуватиме 800-вольтну електричну архітектуру, що, ймовірно, відповідає максимальній швидкості заряду постійного струму в 350 кіловат його корпоративного родича.

Cadillac каже, що IQ забезпечить до 160 км запасу ходу за 10 хвилин заряджання на громадському зарядному пристрої потужністю 350 кВт. 240-вольтовий дворівневий бортовий зарядний пристрій є стандартним, заряджає Escalade зі швидкістю 24 км додаткового запасу ходу на годину при потужності 7,7 кВт - деякі математичні підрахунки свідчать про час зарядки від 0 до 100 відсотків близько 30 годин. IQ також може приймати до 19,2 кВт від мережі змінного струму, а від розетки 240 вольт, яка може забезпечити стільки живлення, позашляховик повністю зарядиться приблизно за 13 годин, або 60 км на годину.

Завдяки подвійним двигунам на постійних магнітах Escalade IQ може похвалитися стандартним повним приводом із потужністю 680 кінських сил у звичайному режимі водіння. При переході на так звану Velocity Max ці цифри підскочать до 750 к.с., що, як стверджує Cadillac, розжене Slade до 100 км/год менш ніж за 5 секунд. Згідно з оцінками компанії, Escalade IQ 2025 року також зможе буксирувати 3628 кг. Керування однією педаллю та вибір регенерації гальм є стандартними, як і тепловий насос, який допомагає зменшити енергетичне навантаження від п'ятизонного автоматичного клімат-контролю.

Як і його споріднені GMC Hummer і Chevrolet Silverado EV , Escalade IQ отримає чотириколісне керування з функцією діагонального водіння на низькій швидкості під назвою Cadillac Arrival Mode. Пневматична підвіска та магнітні амортизатори є стандартними, опускаючи Escalade до 50 мм для аеродинаміки або піднімаючи його на 25 мм для кліренсу. Електричний позашляховик також може похвалитися функцією «від автомобіля до дому» (V2H) у своїй двонаправленій системі заряджання, що означає, що клієнти зможуть отримувати електроенергію безпосередньо від своїх автомобілів за допомогою правильно встановленого зарядного пристрою вдома.

Кожен Escalade, починаючи з оригіналу 1999 року, мав визначний стиль, і це не зміниться з новим електричним варіантом. Дизайн Escalade IQ багато в чому спільний з моделлю з двигуном внутрішнього згоряння, з вертикальною передньою решіткою радіатора та довгою лінією даху, але багато деталей було переглянуто для кращої аеродинаміки та більш футуристичного вигляду. На передньому плані вертикальні фари відрізняються від примружених очей паливного Escalade з фірмовою підсвіченою решіткою Cadillac IQ, яка виглядає менш зухвалою та блоковою, ніж очікувалось.

Те ж саме плавний бічний профіль, який має чітку лінію плеча, що проходить від переднього крила до заднього ліхтаря, а також складку внизу на дверях, яка збирає трохи світла. Хоча в Cadillac кажуть, що силует можна впізнати миттєво, D-подібна стійка Escalade IQ 2025 агресивно нахилена вперед, що відрізняється від більш квадратних ліній даху варіантів моделей із ДВЗ. Задня кромка має тонку гостру смужку освітлення - нагадує мотив хвостового плавника, який можна побачити на кожному Escalade, починаючи з моделі 2015 року - але тепер кожен із задніх ліхтарів розділені на два елементи, причому нижні блоки чітко віддають данину чудовому ліхтарю Celestiq за 300 000 доларів США.

Елегантний сучасний зовнішній вигляд добре вписується в салоні. Головною перевагою користувацького досвіду є масивний набір екранів із загальною діагоналлю 55 дюймів, що охоплює приладову панель. Цифрова панель приладів і центральний сенсорний екран домінують на дисплеї, а додатковий сенсорний екран знаходиться прямо перед пасажиром. Салон також отримав хитромудру перфорацію у вигляді ялинки для шкіряних сидінь і вигравірувану лазером дерев'яну обробку, яка підсвічується вночі.

Одна з цих металевих ручок керує меншим екраном на центральній консолі, змінюючи налаштуваннями автомобіля та другорядні елементи керування. Але, як видається, бракує жорстких кнопок для клімат-контролю та інших часто використовуваних функцій. І, на жаль, як і інші майбутні продукти GM, Escalade IQ обійдеться без Apple CarPlay або Android Auto. З іншого боку, можна обрати аудіосистему AKG з 40 динаміками, якщо базового блоку з 19 динаміками недостатньо.

Escalade IQ має довжину 5697 мм, що робить його на 315 мм довшим за звичайний Escalade і на 69 мм коротшим за подовжений Escalade ESV. У Cadillac кажуть, що в поєднанні з плоскою підлогою салону великі розміри відкривають достатньо місця для додаткового представницького сидіння другого ряду, вперше у великому позашляховику. Можна замовити окремі ковшеподібні сидіння ззаду з 12,3-дюймовим екраном для розваг для кожного пасажира другого ряду та меншим центром керування сенсорним екраном у повнорозмірній консолі.

Escalade також отримав просторе сидіння третього ряду та багато багажного відділення.



