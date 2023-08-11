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АНАЛІТИКА

Nissan представив 414-сильну версію Skyline Nismo

13:44 11.08.2023 |

Транспорт

Nissan представив 414-сильну версію Skyline Nismo

 

Спеціальна комплектація Nissan Skyline Nismo дебютувала в Японії й виробництво буде обмежене лише 1000 примірниками.

Nissan оголосив про дебют нового Nismo 8 серпня, і цей час настав. Хоча ходили чутки та припущення про можливу гібридну модель, нічого з них не збулося. Буде виготовлено лише 1000, і вони доступні лише в Японії.


Як і слід було очікувати від машини Nismo від Nissan, є кілька оновлень продуктивності, які супроводжують естетичні штрихи. Підвіска "спеціально налаштована", щоб зменшити крен, хоча Nissan не розповідає, що саме відрізняється.

Nissan представив 414-сильну версію Skyline Nismo

 

Шини встановлені на ексклюзивні 19-дюймові колеса Enkei, які легші, ширші та міцніші, ніж ті, що використовуються на інших Skylines. Це дозволяє встановити задню шину трохи ширшою, а коли приходить час зупинитися, оновлені гальмівні колодки та переналаштована система ABS скорочують гальмівний шлях.

Nissan представив 414-сильну версію Skyline Nismo

 

Під капотом

Nissan наповнив Skyline Nismo декількома додатковими поні. Подібний (але не ідентичний) до нещодавно представленого Nissan Z Nismo, 3,0-літровий V6 з подвійним турбонаддувом тепер розвиває 420 метричних кінських сил, але це 414 к.с. за методологією SAE. Крутний момент у будь-якому випадку досягає 550 Ньютон-метрів.

Nissan представив 414-сильну версію Skyline Nismo

 

Пропонуються режими водіння sport і sport+, щоб максимально використати зміни двигуна та підвіски. Режими продуктивності також змінюють поведінку семиступеневої автоматичної коробки передач Skyline.

Дизайн

Новинка має скромний обвіс із специфічними передньою та задньою панелями Nismo, бічними порогами, оновленими фарами дальнього світла та великою кількістю логотипів Nismo. Звичайно, є червона окантовка з чорним уздовж дна, і ви знайдете більше того ж всередині. Він має багато спільного з 400R, й різниця в тому, що логотип Nismo знаходиться на сидіннях Recaro, центральній консолі та панелі приладів.

Nissan представив 414-сильну версію Skyline Nismo

 

Nissan планує почати виробництво Skyline Nismo у вересні й буде випущено лише 1000 примірників. Будуть запропоновані два рівні комплектації - 900 екземплярів у стандартній версії та 100 екземплярів у версії Skyline Nismo Limited, які отримають металеві диски та спеціальне брендування. Це данина поваги класичному S54A-1 Skyline GT 1964 року, але вони не будуть випущені раніше, ніж у 2024 році. Ціни починаються з 7 880 400 ієн, що дорівнює приблизно 55 000 доларів США станом на серпень 2023 року.


Nissan представив 414-сильну версію Skyline Nismo

 

Nissan представив 414-сильну версію Skyline Nismo

 

Nissan представив 414-сильну версію Skyline Nismo

 

Nissan представив 414-сильну версію Skyline Nismo

 

Nissan представив 414-сильну версію Skyline Nismo

 

Nissan представив 414-сильну версію Skyline Nismo

 

Nissan представив 414-сильну версію Skyline Nismo

 
Nissan представив 414-сильну версію Skyline Nismo
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Nissan
 

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