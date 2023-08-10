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Opel представив концепт Experimental зі складаним кермом
12:39 10.08.2023 |
Компактний повністю електричний кросовер Opel Experimental у вигляді концепту оснащений технологією кермування по дротам та повним приводом.
Німецький бренд, який наразі перебуває під егідою автомобільного гіганта Stellantis, офіційно представив концептуальний акумуляторний кросовер Opel Experimental Concept, що відкриває шлях для наступного покоління серійних автомобілів з точки зору дизайну та можливої інтеграції технологій.
Електромобіль Experimental, який планується вперше показати публіці під час цьогорічної виставки IAA Mobility у Мюнхені у вересні, базується на тому, що Opel називає «надсучасною платформою Stellantis BEV», що звучить дуже схоже на платформу STLA.
Концепт автовиробника із Руссельсхайма має зовнішні розміри, які відносять його до європейського сегменту С, тому він має бути меншим за Tesla Model Y, але схожим на майбутній повністю електричний кросовер Opel Grandland, який базуватиметься на STLA Medium platform. Він оснащений повним приводом, системою кермування, яка дозволяє прибрати кермо, коли воно не потрібне.
Німецька марка автомобілів каже, що найбільш вражаючою особливістю електрокара Experimental є повна відсутність хрому в його гладкому силуеті, який був замінений елементами освітлення та висококонтрастною графікою, яка підкреслює пропорції кросовера-купе.
Попереду можна побачити Opel Blitz з підсвічуванням і фірмовий компас німецького бренду, оточений подовженими фарами. Позаду витончені задні ліхтарі завершують футуристичний вигляд кросовера.
Experimental має повітряні заслінки спереду та ззаду, а також задній дифузор, який висувається або втягується залежно від умов водіння для покращення аеродинамічної ефективності. Крім того, шини, розроблені у співпраці з Goodyear, виготовлені з переробленої гуми та розміщені на тризонних дисках Ronal, які ще більше підвищують ефективність завдяки їх аеродизайну, кажуть в Opel.
Загалом, зовнішність має натяк на Lancia Pu+Ra HPE, яка також базується на версії платформи STLA від Stellantis. Варто зазначити, що італійський концепт-кар менший за те, що придумав Opel.
Німецький автовиробник зазначає, що всередині достатньо місця, як і в автомобілях сегмента D, завдяки тому, що називається Space Detox. Іншими словами, легкі сидіння, висувне кермо та відсутність усього необхідного для водіння створюють просторий салон, який виглядає більшим, ніж він є насправді.
Звичайні екрани, які багато людей люблять ненавидіти, були замінені проекційною системою доповненої реальності, яка відображає інформацію або розваги над панеллю приладів. Традиційні бічні дзеркала також ніде не можна знайти, оскільки їх замінили повністю інтегровані 180-градусні камери, розташовані всередині задніх стійок.
Подробиці про потужність, ємність батареї чи потенційний запас ходу не повідомляються, але зважаючи на те, що це суто концепт-кар, ці речі не є надзвичайно важливими. Однак технічні характеристики наступних серійних автомобілів на основі Opel Experimental стануть важливою частиною їх потенційного успіху, коли вони вийдуть на ринок.
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