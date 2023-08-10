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Boeing уперше публічно показав політ електричного повітряного таксі Wisk Aero Cora
23:14 09.08.2023 |
Wisk Aero, дочірня компанія Boeing, на виставці EAA AirVenture показала повітряне таксі Cora. Це була перша публічна демонстрація літального апарату з вертикальним зльотом і посадкою.
Спочатку Wisk Aero було спільним підприємством Kittyhawk і Boeing. Після закриття Kittyhawk восени 2022 року Boeing став єдиним власником компанії.
Наразі фахівці ведуть роботу над прототипом повітряного таксі шостого покоління і вже тестують прототип п'ятого покоління. Саме його було продемонстровано відвідувачам виставки EAA AirVenture. Шостий прототип отримуватиме сертифікацію у Федеральному управлінні цивільної авіації (Federal Aviation Administration).
Під час демонстрації Wisk Aero Cora злітав, приземлявся і літав по колу. Прототип п'ятого покоління обладнаний гвинтами, закріпленими на балках. Наступний прототип отримає передні поворотні електродвигуни.
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