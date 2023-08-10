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АНАЛІТИКА

Boeing уперше публічно показав політ електричного повітряного таксі Wisk Aero Cora

23:14 09.08.2023 |

Транспорт

Boeing уперше публічно показав політ електричного повітряного таксі Wisk Aero Cora

 

Wisk Aero, дочірня компанія Boeing, на виставці EAA AirVenture показала повітряне таксі Cora. Це була перша публічна демонстрація літального апарату з вертикальним зльотом і посадкою.

Спочатку Wisk Aero було спільним підприємством Kittyhawk і Boeing. Після закриття Kittyhawk восени 2022 року Boeing став єдиним власником компанії.

Boeing уперше публічно показав політ електричного повітряного таксі Wisk Aero Cora

 

Наразі фахівці ведуть роботу над прототипом повітряного таксі шостого покоління і вже тестують прототип п'ятого покоління. Саме його було продемонстровано відвідувачам виставки EAA AirVenture. Шостий прототип отримуватиме сертифікацію у Федеральному управлінні цивільної авіації (Federal Aviation Administration).

Під час демонстрації Wisk Aero Cora злітав, приземлявся і літав по колу. Прототип п'ятого покоління обладнаний гвинтами, закріпленими на балках. Наступний прототип отримає передні поворотні електродвигуни.
За матеріалами: gagadget.com
 

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