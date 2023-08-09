Фінансові новини
- |
- 09.08.23
- |
- 19:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
BMW представила седан 5 серії з подовженою колісною базою
12:57 09.08.2023 |
Седан преміум-класу BMW 5 Series також отримав багато опцій, серед яких 31,1-дюймовий театральний екран для задніх сидінь.
BMW представила нову 5 серію для ринків Північної Америки та Європи в травні цього року, а тепер автовиробник презентував версію преміального седана для китайського ринку. Разом із електричною версією i5, новий седан отримав деякі функції, які є ексклюзивними для Піднебесної, і обидві моделі збиратимуться на заводі Dadong, який управляється спільним підприємством BMW-Brilliance.
Маючи довжину 5060 мм, седан 5 серії вже довший за свого попередника, але для Китаю седан продаватиметься лише як модель з довгою колісною базою.
На жаль, BMW не надає інформації щодо розмірів, але враховуючи, що попереднє покоління 5 серії Li було приблизно на 130 мм довшим за стандартну модель, версія 2024 року, ймовірно, матиме довжину приблизно 5190 мм.
Збільшена довжина позитивно впливає на колісну базу автомобіля, і в результаті з'являється більше місця для ніг пасажирів, які сидять ззаду.
Однак це не єдине вдосконалення в порівнянні зі стандартною 5 серією. Китайський ринок також отримав 31,1-дюймовий панорамний дисплей з роздільною здатністю 8K і підключенням 5G, запозичений у топової 7 серії.
Інші функції, доступні як для моделі з двигуном згоряння, так і для її повністю електричної, включають чотиризонний клімат-контроль і аудіосистему преміум-класу Bower & Wilkins.
Китайська модель також матиме нові світлодіодні фари та контурне освітлення решіток радіатора спереду. Модель отримає ексклюзивну для ринку підсвічену цифру «5» у стандартній комплектації. Вона розташована у зоні перегину Гофмайстера на задній стійці та пульсує світло-блакитним кольором на i5, коли автомобіль заряджається. На 5 серії із двигуном внутрішнього згоряння номер світиться білим.
З моменту початку місцевого виробництва седана клієнтам було поставлено понад два мільйони одиниць. Тільки з 2020 по 2022 рік клієнтам у країні було продано близько 530 000 автомобілів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Сплив строк давності: Суд закрив справу проти «Слуги народу» Камельчука за брехню в декларації
ТОП-НОВИНИ
|Торгівля державною землею: Нардеп від «Слуги народу» Гунько отримав підозру
|Рада забрала мандат у нардепа від партії «Слуга народу» Андрія Холодова
|Нардепу Дубінському повідомлено про підозру у службовому підробленні - джерело
|Україна отримає близько 30 танків Leopard 1 від німецького збройового концерну Rheinmetall, який своєю чергою викупив їх у Бельгії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ТОП-5 найкращих готелів Карпат – де відпочити цього літа?
У РУБРИЦІ
|Скільки заробляють розробники ігор в Україні – дослідження DOU станом на літо 2023
|BMW представила седан 5 серії з подовженою колісною базою
|Тайванський виробник чіпів TSMC збудує завод у Дрездені
|Neuralink Ілона Маска залучила $280 млн на розробку мозкових імплантів
|Норвегія щодня стягуватиме з Meta $100 тисяч через збір даних користувачів
|Bing Chat — ШІ-інструмент від Microsoft стає доступним у мобільних браузерах
Бізнес
|Учені обійшли захист чат-ботів ChatGPT та Bard і змусили їх генерувати шкідливий контент
|Японський супермаркет використовує камери зі штучним інтелектом, щоб запропонувати покупцям більше товарів
|Android-смартфони навчаться сканувати QR-коди здалеку
|Apple патентує систему розпізнавання губних рухів для поліпшення Siri
|Футбольні клуби Італії завершили сезон із найбільшими збитками за 15 років
|Штучний інтелект протягом трьох годин уперше керував американським ударним безпілотником XQ-58A Valkyrie
|Скринінг раку за допомогою штучного інтелекту може скоротити навантаження на рентгенологів удвічі - дослідження