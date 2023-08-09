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АНАЛІТИКА

BMW представила седан 5 серії з подовженою колісною базою

12:57 09.08.2023 |

Транспорт

BMW представила седан 5 серії з подовженою колісною базою

 

Седан преміум-класу BMW 5 Series також отримав багато опцій, серед яких 31,1-дюймовий театральний екран для задніх сидінь.

BMW представила нову 5 серію для ринків Північної Америки та Європи в травні цього року, а тепер автовиробник презентував версію преміального седана для китайського ринку. Разом із електричною версією i5, новий седан отримав деякі функції, які є ексклюзивними для Піднебесної, і обидві моделі збиратимуться на заводі Dadong, який управляється спільним підприємством BMW-Brilliance.

BMW представила седан 5 серії з подовженою колісною базою

 

Маючи довжину 5060 мм, седан 5 серії вже довший за свого попередника, але для Китаю седан продаватиметься лише як модель з довгою колісною базою.

BMW представила седан 5 серії з подовженою колісною базою

 

На жаль, BMW не надає інформації щодо розмірів, але враховуючи, що попереднє покоління 5 серії Li було приблизно на 130 мм довшим за стандартну модель, версія 2024 року, ймовірно, матиме довжину приблизно 5190 мм.

BMW представила седан 5 серії з подовженою колісною базою

 

Збільшена довжина позитивно впливає на колісну базу автомобіля, і в результаті з'являється більше місця для ніг пасажирів, які сидять ззаду.

BMW представила седан 5 серії з подовженою колісною базою

 

Однак це не єдине вдосконалення в порівнянні зі стандартною 5 серією. Китайський ринок також отримав 31,1-дюймовий панорамний дисплей з роздільною здатністю 8K і підключенням 5G, запозичений у топової 7 серії.

BMW представила седан 5 серії з подовженою колісною базою

 

Інші функції, доступні як для моделі з двигуном згоряння, так і для її повністю електричної, включають чотиризонний клімат-контроль і аудіосистему преміум-класу Bower & Wilkins.

BMW представила седан 5 серії з подовженою колісною базою

 

Китайська модель також матиме нові світлодіодні фари та контурне освітлення решіток радіатора спереду. Модель отримає ексклюзивну для ринку підсвічену цифру «5» у стандартній комплектації. Вона розташована у зоні перегину Гофмайстера на задній стійці та пульсує світло-блакитним кольором на i5, коли автомобіль заряджається. На 5 серії із двигуном внутрішнього згоряння номер світиться білим.

З моменту початку місцевого виробництва седана клієнтам було поставлено понад два мільйони одиниць. Тільки з 2020 по 2022 рік клієнтам у країні було продано близько 530 000 автомобілів.


BMW представила седан 5 серії з подовженою колісною базою

 

BMW представила седан 5 серії з подовженою колісною базою

 

BMW представила седан 5 серії з подовженою колісною базою
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: BMW
 

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