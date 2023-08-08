Skoda представила оновлені Scala та Kamiq

Оновлені Skoda Scala та Kamiq отримали опціональні матричні світлодіодні фари, але втратили дизельні двигуни.

Skoda презентувала рестайлінг для Scala та Kamiq в середині генерації, вносячи ряд змін усередині та зовні. Хетчбек і кросовер, створені на платформі MQB A0 від VW Group, отримають переваги оновлених фар із опціональною матричною світлодіодною технологією. Чеський бренд також змінив решітки радіатора та задні ліхтарі, а модель із високим кліренсом тепер має L-подібні відбивачі. У випадку з хетчем є більш спортивні фартухи, схожі на концепцію Vision RS.

Skoda Kamiq 2024 року

Автовиробник із Млада-Болеслав також оновив каталог дисків новими дизайнами, деякі з яких тепер мають аеродинамічні вставки. Розмір цих дисків досягає 18 дюймів і має сріблясті або чорні акценти.

Skoda Scala 2024 року

Для Scala можна обрати один із дев'яти кольорів кузова, включаючи ексклюзивний сталевий сірий. Додаткове подовжене заднє скло з чорним склом хетчбека залишається доступним.

Kamiq поставляється з дев'ятьма варіантами фарбування, включаючи Phoenix Orange, а також двокольорове покриття з чорними передніми стійками, кришками бічних дзеркал і дахом.

Інтер'єр

Всередині автомобілі оснащені автоматичним клімат-контролем, мають переглянуту панель, яку описують як інтуїтивно зрозумілішу, ніж раніше. Skoda використовує більше перероблених матеріалів для оббивки, килимків і підлоги, тоді як відновлювані матеріали, такі як коноплі та кенаф, використовуються для дверних карт і частини стелі. Топові версії Monte Carlo стандартно отримують регульоване світлодіодне амбієнтне освітлення, а також кілька спортивних штрихів, як-от інтегровані підголівники передніх сидінь, які забезпечують більшу бічну підтримку.

У стандартній комплектації автомобілі тепер мають восьмидюймовий дисплей водія, але його можна оновити до 10,25-дюймового дисплея. У менших версіях Skoda встановлює 8,25-дюймовий сенсорний екран із двома поворотними кнопками, або можна отримати більший 9,2-дюймовий інформаційно-розважальний пристрій. Два 15-ватні порти USB-C є стандартними, і можна додати додатковий порт, встановлений у внутрішньому дзеркалі, щоб підключити відеореєстратор.

З рестайлінгом Scala та Kamiq отримали додаткові функції Simply Clever, запозичені з інших моделей, такі як кишені для смартфонів на спинках передніх сидінь і знімний ящик на центральному тунелі.

Для моделей доступно до дев'яти подушок безпеки. Є також система Crew Protect, яка автоматично закриває всі вікна та натягує передні ремені безпеки, якщо виявляє неминуче зіткнення.

Skoda оновила й структуру комплектацій, пропонуючи Essence, Selection і Monte Carlo, доповнені шістьма варіантами дизайну, декількома пакетами обладнання та кількома індивідуальними опціями.

Під капотом

В моторній частині пропонуються лише двигуни TSI evo2, оскільки силових агрегатів TDI немає. Так, Scala і Kamiq 2024 року не будуть доступні з дизельними двигунами. Це не надто дивно, оскільки автовиробники поступово відмовляються від дизелів на своїх компактних автомобілях у світлі суворіших норм викидів у Європейському Союзі.





Отже, дует буде доступний з трициліндровим двигуном 1.0 TSI потужністю 95 к.с. (75 кВт) з п'ятиступеневою механічною коробкою передач або більш потужним варіантом із 115 к.с. (85 кВт) у поєднанні з шестиступеневою механікою або семиступеневою автоматичною трансмісією з подвійним зчепленням DSG. Також надається чотирициліндровий двигун 1,5 TSI потужністю 150 к.с. (110 кВт), який також має ті самі коробки передач M6 і DSG7. Більший двигун також має переваги від технології дезактивації циліндрів для економії палива, вимикаючи два циліндри, коли їхня потужність не потрібна.





Для Scala Skoda розробила підвіску для нерівних доріг, яка збільшує дорожній просвіт на 15 міліметрів. Обидва автомобілі можна замовити зі спортивнішою підвіскою, яка наближає хетчбек до дороги на 15 мм, а кросовер Kamiq опускається на 10 мм.