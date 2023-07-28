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АНАЛІТИКА

Kia представив оновлений позашляховик Sorento

14:04 28.07.2023 |

Транспорт

Kia представив оновлений позашляховик Sorento

 

Південнокорейська марка Kia показала перші зображення рестайлінгового Sorento для 2024 модельного року.

Після дебюту нового покоління Hyundai Santa Fe, всі чекали великі зміни у технічно спорідненому Sorento. Проте позашляховик Kia проходить лише оновлення в середині генерації, а тому модифікація стилю вийшла не така виразна.


Фейсліфтинг дійсно вніс істотні візуальні зміни в автомобіль, але лише для того, аби він виглядав свіжим, враховуючи що модель четвертого покоління була представлена трохи більше трьох років тому.

На перших офіційних зображеннях Sorento 2024 року видно, що Kia повністю переробив передню частину, щоб розмістити Т-подібні фари з верхньою смугою денних ходових вогнів, що оточують логотип Kia.

До речі, значок більше не розташований на решітці, оскільки його було переміщено вниз капота.

Решітка має новий вигляд, як і нижній повітрозабірник, котрий так само містить окремі протитуманні фари. Вертикальні повітряні завіси тепер здаються трохи більшими, і також помітно сріблясту стійку.

Kia представив оновлений позашляховик Sorento

 

Оскільки це оновлення лише в середині покоління, Sorento зберіг бічний профіль, але отримав нові легкосплавні диски. Ззаду непомітно перероблені задні ліхтарі мають нову графіку в стилі передніх, а не є окремими блоками, як це було на попередньо оновленій моделі. Здавалося б, Kia перемістила ліхтарі заднього ходу ще нижче, а також виділяється сріблястий захист.

Kia представив оновлений позашляховик Sorento

 

Хоча інтер'єр виглядає одразу знайомим, є зміни на панелі приладів. Наприклад, масивні вертикальні вентиляційні отвори в центрі зникли й замінені набагато тоншими, щоб звільнити місце для збільшеного сенсорного екрана інформаційно-розважальної системи.

Kia представив оновлений позашляховик Sorento

 

Південнокорейський бренд також модернізував клімат-контроль, позбувшись олдскульного дисплея, який був замінений на ємнісні кнопки, схожі на EV6 та Sportage. Також є система автентифікації за відбитками пальців, перенесена з інших моделей Hyundai Motor Group, і нові кольори салону: Interstellar Grey, Volcanic S, Brown і Cityscape Green.

У типовій манері Hyundai/Kia/Genesis це лише презентація дизайну, оскільки технічні характеристики будуть оприлюднені в середині серпня.

За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Kia
 

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