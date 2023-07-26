У США автобуси обладнали штучним інтелектом, який автоматично штрафує припарковані на автобусній лінії автомобілі

У Санта-Моніці (Каліфорнія) впровадили технологію штучного інтелекту, яка автоматично штрафує автомобілі, припарковані на автобусних смугах.

Систему встановлено безпосередньо в автобусах. Її вже протестували на лінії Big Blue.

Доки автобуси їдуть за своїми маршрутами, спеціальні камери фіксують номерні знаки автівок, які припаркувалися в недозволеному місці. Це дає змогу системі миттєво ідентифікувати порушника і виписати штраф.

Під час 45-денного експерименту технологія виявила понад 500 потенційних порушень. Кожен штраф становить майже $300 доларів.

Влада Санта-Моніки ще не вирішила, чи буде використовувати цю систему на постійній основі.