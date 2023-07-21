Hyundai представив 641-сильний Ioniq 5 N

Прокачаний Hyundai Ioniq 5 N оснащений програмними хитрощами, призначеними для покращення враження від водіння.

Hyundai Ioniq 5 N офіційно дебютував, а його світова прем'єра відбулася на цьогорічному Гудвудському фестивалі швидкості. Це перша високопродуктивна електрифікована модель N, але не остання. Hyundai каже, що гарячий Ioniq 5 є «першим кроком» N у його стратегії електрифікації, а майбутні електромобілі будуть наслідувати цей суббренд.





Hyundai Ioniq 5 N оснащений двома електродвигунами. Загальна потужність моделі становить 600 кінських сил (448 кіловат) і 740 Ньютон-метрів крутного моменту, які можуть дещо змінитися до початку виробництва. Ця потужність зростає до 641 к.с. (478 кВт) і 770 Нм крутного моменту з увімкненою функцією N Grin Boost, яка триває 10 секунд. Прокачаний Hyundai Ioniq 5 N оснащений програмними хитрощами, призначеними для покращення враження від водіння.

Hyundai Ioniq 5 N офіційно дебютував, а його світова прем'єра відбулася на цьогорічному Гудвудському фестивалі швидкості. Це перша високопродуктивна електрифікована модель N, але не остання. Hyundai каже, що гарячий Ioniq 5 є «першим кроком» N у його стратегії електрифікації, а майбутні електромобілі будуть наслідувати цей суббренд.

Hyundai Ioniq 5 N оснащений двома електродвигунами. Загальна потужність моделі становить 600 кінських сил (448 кіловат) і 740 Ньютон-метрів крутного моменту, які можуть дещо змінитися до початку виробництва. Ця потужність зростає до 641 к.с. (478 кВт) і 770 Нм крутного моменту з увімкненою функцією N Grin Boost, яка триває 10 секунд.

Повнопривідна трансмісія може розганяти N до 100 км на годину за 3,5 секунди, зменшуючись до 3,4 за допомогою N Grin Boost. Його максимальна швидкість становить 260 км/год.

Hyundai пропонує модель з акумулятором найвищої ємності з доступними 84,0 кіловат-годинами. Він оснащений 800-вольтовою технологією надшвидкої зарядки, що дозволяє зарядити акумулятор від 10 до 80 відсотків за 18 хвилин.

Ioniq 5 N буде доступний у 10 кольорах. Два - N Performance Blue Matte і N Performance Blue - ексклюзивні для цієї моделі. Інші кольори: Abyss Black Pearl, Cyber Grey Metallic, Ecotronic Grey Matte, Ecotronic Gray, Atlas White, Atlas White Matte, Gravity Gold Matte і Soultronic Orange Pearl. Інтер'єр доступний лише в чорному кольорі з акцентами Performance Blue.

Hyundai не розкриває ціну Ioniq 5 N. Топова комплектація Limited починається від 53 935 доларів США, а N має коштувати дорожче. Компанія не повідомила, коли він надійде в продаж, але може надійти до автосалонів наступного року.



