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Hyundai представив абсолютно новий Santa Fe

12:19 19.07.2023 |

Транспорт

Hyundai представив абсолютно новий Santa Fe

 

Південнокорейський виробник Hyundai показав абсолютно новий кросовер Santa Fe у новому квадратному стилі.

Численні шпигунські знімки, які з'являлися протягом останніх кількох місяців, не були чутками - новий Hyundai Santa Fe повністю відрізняється від попередньої моделі. У своєму п'ятому поколінні позашляховик середнього розміру має освіжаючий квадратний стиль і стильні фари з мотивом «H».

Hyundai представив абсолютно новий Santa Fe

 

Повністю оновлена модель має більш міцний зовнішній вигляд і 21-дюймові легкосплавні диски з шинами 245/45 R21, розміщеними в квадратних колісних арках. Він отримує масивні двері багажника завширшки з автомобіль.

Hyundai представив абсолютно новий Santa Fe

 

Задні ліхтарі розташовані досить низько й мають ту саму тему «H», тоді як логотип Hyundai та великий напис «Santa Fe» прикрашають двері багажника.

Hyundai представив абсолютно новий Santa Fe

 

Південнокорейський автовиробник визнає, що застосував «нетрадиційний підхід» до цього вражаючого редизайну, намагаючись надати позашляховику свіжий вигляд і збільшити внутрішній простір.

Наразі Hyundai не оприлюднює жодних технічних характеристик, але зазначає, що колісна база була розтягнута. Наприклад, тепер уже старий Santa Fe має 2765 міліметрів між осями.

Hyundai представив абсолютно новий Santa Fe

 

Новий Santa Fe також зазнав серйозних змін всередині. Це остання модель із вигнутим подвійним екраном, і в типовій манері Hyundai виконані окремі елементи керування налаштуваннями клімату. Тим не менш, є "олдскульні" кнопки та ручки в поєднанні з ємнісними сенсорними клавішами в суміші старого та нового, щоб сподобатися обом світам.

Hyundai представив абсолютно новий Santa Fe

 

Завдяки великому простору між передніми сидіннями можна легко визначити, що це широкий автомобіль, де достатньо місця для двох бездротових зарядних панелей, розташованих поруч.

Hyundai представив абсолютно новий Santa Fe

 

Ще одна дизайнерська тенденція, яку варто поміти, - безперервний вентиляційний отвір, що тягнеться від однієї сторони панелі приладів до іншої. Перероблений пластик використовувався для виготовлення килимків, оздоблення стелі та навіть спинок повністю складаних сидінь другого та третього рядів. Ще один екологічно чистий матеріал всередині - шкірозамінник, яким покриті дверні карти.

Hyundai представив абсолютно новий Santa Fe

 

Новий Santa Fe також представлений у мідному кольорі та має логотип «2,5T» ззаду, поруч із надписом, який схожий на «HTRAC».

Повний дебют запланований на наступний місяць на YouTube-каналі Hyundai.


Hyundai представив абсолютно новий Santa Fe
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Hyundai
 

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