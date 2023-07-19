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ППО, боєприпаси і техніка - Резніков про 14-й «Рамштайн»
23:37 18.07.2023 |
Пріоритетними питаннями 14-ї зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", яка відбулася у вівторок, 18 липня, по відеозв'язку, були постачання Києву озброєння та обладнання, які терміново необхідні для звільнення окупованих територій. Про це за підсумками зустрічі повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
За його словами, сама зустріч "продемонструвала незмінну підтримку України з боку наших партнерів". У фокусі уваги партнерів, за словами міністра, були засоби протиповітряної оборони, а також боєприпаси та бронетехніка. Резніков подякував міністрам оборони Люксембургу та Естонії за "представлення конкретних кроків для розвитку ІТ-коаліції", а міністру оборони Литви - за ініціативу створення "коаліції з розмінування".
"Особлива подяка великому другу України і моєму дорогому другу міністру оборони США за лідерство у безпрецедентній коаліції проти зла. Разом ми наполегливо працюємо над досягненням перемоги, справедливого миру та кращого майбутнього", - написав Резніков у Twitter.
Значна частина бригад ще не задіяна у контрнаступі
Партнери підготували 17 українських бойових бригад для майбутніх контрнаступальних дій, і значна їх частина ще не задіяна в бойових діях. Про це за підсумками зустрічі контактної групи заявив голова Обёєднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі.
Генерал наголосив, що контактна група займається не лише питанням озброєнь, а й підготовкою українських військових. "Спільно коаліція навчила 17 бойових бригад для цього наступу й понад 63 тисячі військових. Лише США забезпечили підготовку 15 тисяч із них, причому навчання досі триває", - зауважив він.
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