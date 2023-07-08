Peugeot 208 та E-208 дебютували зі стильним рестайлінгом

Оновлені Peugeot 208 та E-208 отримали не лише зміни в дизайні, але й покращені технології.

Поклавши кінець тривалому правлінню Volkswagen Golf, Peugeot 208 був названий найбільш продаваним автомобілем у Європі у 2022 році, коли він також став найпопулярнішою моделлю на внутрішньому ринку.





Для збереження високої динаміки продажів, французька марка зробила фейсліфтинг своєму субкомпактному хетчбеку для 2024 модельного року. Наразі дебютувала повністю електрична комплектація E-208, але бензинова модель отримає однакові оновлення всередині та зовні.

Віддзеркалюючи зміни, які сталися кілька місяців тому під час рестайлінгу кросовера 2008, версія суперміні нарешті перейшла на оновлений логотип лева Peugeot. Мотив із трьома кігтями підкреслено на флагманському рівні комплектації GT, де знайомий світловий підпис поширюється на повністю світлодіодні фари, створюючи візуальний зв'язок із вертикальними смугами, встановленими на бампері. Тепер решітка радіатора має інший візерунок і акценти кольору кузова, щоб вона зливалася з бампером.

Це нове обличчя спочатку було представлено на гоночному автомобілі на витривалість 9×8 до того, як оновлений седан і універсал 508 стали першими дорожніми автомобілями, які прийняли оновлену передню частину.

Peugeot також має свіжий дизайн 16- та 17-дюймових легкосплавних колісних дисків із діамантовою огранкою та двокольоровим покриттям, при цьому чотири гайки приховані за X-подібною центральною кришкою з новим корпоративним логотипом. Колір емблеми також новий (базальтовий сірий), тоді як буква «E» для повністю електричної моделі тепер доступна в синьому та білому кольорах.

Салон значною мірою був збережений, і це непогано, оскільки 208 вже мав один із найсучасніших інтер'єрів у своєму сегменті завдяки i-Cockpit.

У майбутньому всі рівні комплектації отримають 10-дюймовий сенсорний екран як стандартне обладнання, тоді як цифрова панель приладів такого ж розміру має новий дизайн, а також 3D-ефект на моделі GT.

Базова версія Active все ще має аналогові циферблати, розташовані поруч з 3,5-дюймовим дисплеєм.

Інші зміни включають нове амбієнтне освітлення для 208 GT, а версії, оснащені шестиступеневою механічною коробкою передач, отримують переглянуту ручку перемикання передач. Моделі на автоматі зберігають селектор, який Peugeot встановлює всередину автомобіля з початку 2022 року.

Довелося оновити й кермо, аби розмістити новий логотип, і його значок теж свіжий. Чорна оббивка з алькантари зі строчкою кольору Adamite Green тепер опціонально доступна для GT, який також має акценти кольору Adamite Green на підлокітниках і панелі приладів.

Завершують зміни всередині додаткові порти USB: 208 Allure і GT отримують три роз'єми USB-C у стандартній комплектації (два спереду, один ззаду), а також порт USB-A ззаду. Говорячи про заряджання пристроїв, модернізація включає в себе потужнішу бездротову зарядну панель (від 5 Вт до 15 Вт), яка є стандартною для моделі GT і додатковою для Allure. Камери вищої чіткості мають спростити паркування.

Найдешевша версія отримала 1,2-літровий трициліндровий агрегат, який посилає 75 к.с. на передні колеса через п'ятиступеневу механічну коробку передач. Більш потужний 100-сильний варіант пов'язаний з шестиступеневою механічною коробкою передач. Шестиступенева автоматична коробка з подвійним зчепленням надається разом із двигуном та м'яким гібридом потужністю 100 або 136 к.с.

E-208 приводиться в рух електродвигуном потужністю 156 к.с., який живиться від акумуляторної батареї ємністю 51 кВт-год, енергії якої вистачає на 400 кілометрів у комбінованому циклі WLTP. Підтримується зарядка на 100 кВт, у цьому випадку для переходу від 20 до 80 відсотків знадобиться менше 25 хвилин. При потужності 7,4 кВт доведеться чекати 4 години 40 хвилин, а при потужності 3,2 кВт - 11 годин 10 хвилин.

Оновлений Peugeot 208 надійде у продаж у листопаді. З моменту виходу цього покоління наприкінці 2019 року було продано майже мільйон одиниць.