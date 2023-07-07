Fiat 600 офіційно представлений як компактний кросовер

Fiat відродив популярну раніше модель 600 (відому також як Seicento) у вигляді електромобіля. Гібрид з'явиться в середині 2024 року.

Компактний автомобіль із великою індивідуальністю, Fiat Seicento повертається після 13-річної перерви. Крім назви, новий 600 не має нічого спільного зі своїм попередником. Форма тридверного хетчбека зникла на користь більш практичного кузова п'ятидверного кросовера.





Технічно пов'язана із Jeep Avenger, нова модель B-сегменту їздить на платформі e-CMP2, розробленій Stellantis й на якій також з'явиться еквівалентна модель Alfa Romeo у 2024 році.

Відроджений Fiat Seicento має довжину 4,17 метра і може мати колеса розміром до 18 дюймів. Як можна побачити, новинка значною мірою переймає стиль міського автомобіля 500 у більшому масштабі.

Логотип «600» гордо стоїть попереду та в центрі, але спереду немає значка Fiat, тобто назва компанії вказана лише на дверях багажника. Загалом, стиль стає миттєво знайомим, з використанням того самого рецепту, який застосувала MINI під час розробки Countryman із хетчбека Cooper.

Fiat анонсує 360 літрів вантажного об'єму з піднятими задніми сидіннями та додаткових 15 літрів у салоні завдяки різноманітним відсікам для зберігання.

Новий 600 вміщує п'ять осіб і має намір забезпечити запас ходу понад 400 кілометрів у комбінованому циклі WLTP завдяки акумуляторній батареї ємністю 54 кВт-год. При їзді містом його вистачить на понад 600 кілометрів.

Після того, як батарея розряджена, її можна заряджати на 100 кВт, і в цьому випадку знадобиться менше півгодини, щоб поповнити батарею до 80 відсотків. Енергія надходить до електродвигуна потужністю 154 к.с. (115 кВт), якого достатньо для розгону від 0 до 100 км/год за дев'ять секунд. Новий кросовер, розташований вище за Fiat 500e, а з середини 2024 року також буде оснащений гібридною силовою установкою.

Інтер'єр багато в чому нагадує версію хетчбека і оснащений семидюймовою цифровою панеллю приладів, 10,25-дюймовою інформаційно-розважальною системою та аудіосистемою з шістьма динаміками. Fiat пропонує двері багажника з електроприводом, автоматичний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, а також датчики дощу та світла.

В Італії новий 600 у чисто електричному виконанні коштуватиме від 35 950 євро за Red version та 40 950 євро, якщо обрати топову La Prima з усіма наворотами.

Виробництво стартує цього місяця на заводі в Тихах у Польщі, де також виготовлятимуть Jeep Avenger. Хоча останній був представлений як концепт у повнопривідному варіанті, Fiat 600 поставлятиметься виключно з передньопривідною установкою.



