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Новий Kia Picanto дебютував зі значними змінами в дизайні
13:49 06.07.2023 |
Південнокорейський виробник Kia представив новий міський автомобіль Picanto, який досі має атмосферні двигуни та механічну коробку передач.
Оскільки покупці все більше переходять до кросоверів і позашляховиків, A-сегмент у Європі поступово скорочується. Проте все ще є кілька брендів, які хочуть продавати крихітний хетчбек, у тому числі Toyota з її Aygo X. Kia також залишається гравцем у цьому все більш рідкісному класі, інвестуючи в новий Picanto.
Представлений Kia Picanto (на фото у флагманській комплектації GT-Line) був підданий значним змінам дизайну зовні, а салон залишився знайомим.
Передня частина цієї топової версії досить складна, оскільки змін відбулось досить багато. Легко помітити, що дизайнерські риси Niro були перенесені й на новий Picanto (він же Morning на деяких ринках, включаючи Південну Корею), щоб надати автомобілю вражаючий вигляд. Вертикально розташовані фари зустрічаються посередині завдяки світлодіодній смузі у верхній частині решітки «носа тигра». Аналогічні риси ззаду, де вертикальні задні ліхтарі з'єднані через світлову панель на дверях багажника.
Представлений Kia Picanto (на фото у флагманській комплектації GT-Line) був підданий значним змінам дизайну зовні, а салон залишився знайомим.
Передня частина цієї топової версії досить складна, оскільки змін відбулось досить багато. Легко помітити, що дизайнерські риси Niro були перенесені й на новий Picanto (він же Morning на деяких ринках, включаючи Південну Корею), щоб надати автомобілю вражаючий вигляд. Вертикально розташовані фари зустрічаються посередині завдяки світлодіодній смузі у верхній частині решітки «носа тигра». Аналогічні риси ззаду, де вертикальні задні ліхтарі з'єднані через світлову панель на дверях багажника.
У той час як екстер'єр був капітально оновлений, салон вносить лише невелику еволюцію порівняно з моделлю, яку вона замінює. Kia встановлює восьмидюймовий сенсорний екран і цифрову панель приладів, зберігаючи окремі елементи керування опаленням і вентиляцією.
GT-Line отримав кермо з плоским днищем разом із такими перевагами, як підігрів керма, яке не обов'язкове для моделі А-сегменту. Крім того, у нього є педаль зчеплення, оскільки він продовжує пропонуватися з п'ятиступеневою механічною коробкою передач.
Подробиці про двигуни наразі недоступні, але Picanto 2024 року має отримати трициліндрові 1,0- та 1,2-літрові бензинові двигуни без наддуву. Автоматизована механічна коробка передач (AMT) також залишається. Інженери Kia налаштували двигуни, щоб зробити їх екологічнішими та ефективнішими, ніж раніше.
Незважаючи на те, що це невеликий автомобіль, новий Picanto оснащений різноманітним обладнанням безпеки, починаючи від моніторингу сліпих зон і автоматичного екстреного гальмування до активного асистента смуги руху та системи попередження про увагу водія.
Дочірній бренд Hyundai також не відмовляється від A-сегменту, оскільки на початку цього року оголосив про плани представити модель i10 наступного покоління. Суперміні i20 і компактний хетчбек i30 також залишаються на ринку, тож варто чекати на еквівалентні Kia Rio та Ceed.
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