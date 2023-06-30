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АНАЛІТИКА

Летючі таксі все ближче. Перший серійний eVTOL Joby Aviation отримав дозвіл на польоти

16:56 30.06.2023 |

Транспорт

Летючі таксі все ближче. Перший серійний eVTOL Joby Aviation отримав дозвіл на польоти

 

Федеральне авіаційне управління США дозволило розпочати льотні випробування першому серійному прототипу літального таксі Joby Aviation - ймовірно, він стане першим eVTOL, доставленим клієнтам.

Joby Aviation присвятила понад 10 років розробці власного летючого таксі та залучила фінансування в розмірі $2 млрд. Компанія провела велику кількість випробувальних польотів і нині залишається лідером у перегонах з надання комерційних послуг електричного повітряного таксі.

Апарат S4 від Joby Aviation - це п'ятимісний літак, який може здійснювати вертикальний зліт та посадку за допомогою шести великих пропелерів, розподілених уздовж крил і V-подібного хвоста. Він може пролетіти понад 240 км зі швидкістю понад 322 км/год.

Його попередником був передсерійний eVTOL Joby, який пролетів понад 50 000 км з моменту створення у 2019 році.

У порівнянні з гелікоптерами, eVTOL набагато тихіші, та як прогнозується, дешевші та екологічні. У перспективі такі електричні летючі таксі запропонують швидкий і недорогий спосіб пересування містом та між містами через затори. Однак до цього ще слід отримати сертифікацію типу FAA. Нинішній сертифікат льотної придатності, який вже отримала компанія - це лише дозвіл на початок обмежених льотних випробувань для одного літального апарату.


Повна сертифікація eVTOL такого типу запланована на 2024-й рік, а в експлуатацію S4 можуть ввести вже з 2025-го року.

Прототип призначений для ВПС США і, ймовірно, стане першим eVTOL, доставленим клієнту, після того, як опиниться на авіабазі військово-повітряних сил Едвардс у 2024 році. ВПС внесли у програму розвитку Joby до $131 млн через свою програму Agility Prime, яка спрямована на прискорення розробки футуристичних літаків - зокрема й для потенційного військового використання.

Пілотна виробнича лінія Joby в Каліфорнії, яка може виготовляти десятки літаків на рік, була створена за сприяння Toyota - найбільшого зовнішнього акціонера компанії, який надав фінансування у розмірі $400 млн.
За матеріалами: ITC.ua
 

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