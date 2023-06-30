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АНАЛІТИКА

Skoda представила унікальний кемпер Roadiaq

14:27 30.06.2023 |

Транспорт

Skoda представила унікальний кемпер Roadiaq

 

Учні професійно-технічної школи Skoda розробили та виготовили унікальний кемпер Roadiaq, який базується на електричному кросовері Enyaq.

Загалом 29 учнів витратили понад 2000 годин, щоб перетворити Enyaq на мобільний офіс, який можна використовувати як кемпер. Новинка розроблена для цифрових кочівників і представляє дев'ятий студентський автомобіль, як традицію, яка почалася в 2014 році з концепту Citijet, що був кабріолетною версію Citigo.


На завершення проекту, який передбачав модифікацію повнопривідної версії Enyaq знадобилося близько дев'яти місяців. Це перший електромобіль, розроблений талановитими учнями, але не перший позашляховик, оскільки Sunroq, Mountiaq і Afriq базувалися на моделях із високим кліренсом. Кемпер базувався на версії Enyaq 80x Sportline, а потім отримав оздоблення Emerald Green і Moon White і 21-дюймові колеса Supernova.

Skoda представила унікальний кемпер Roadiaq

 

Roadiaq зберіг довжину 4649 міліметрів і ширину 1879 мм, як у звичайного Enyaq, але має трохи подовжену колісну базу (2770 мм) і збільшений дорожній просвіт (190 мм). Його висота становить 2050 мм, що означає збільшення більш ніж на 350 мм після встановлення нової секції даху. Для цього студентам довелося відрізати частину оригінального даху, а також вони позбулися ручки лівих задніх дверей.

Skoda представила унікальний кемпер Roadiaq

 

Як і в інших кемперах, справжня магія знаходиться всередині, де концепт оснащено ліжком для однієї особи та навіть кухонною технікою. У Roadiaq є широкий асортимент стільців і столів, не кажучи вже про чашки та склянки, які можна очікувати від дому на колесах. Додаткові переваги варіюються від бездротового динаміка та душу на сонячних батареях до еспресо-машини та навіть набору для виживання.

Skoda представила унікальний кемпер Roadiaq

 

Є також 27-дюймовий екран, який постачається в комплекті з док-станцією та бездротовою клавіатурою та мишкою, що є необхідним для мобільного офісу. Були додані додаткові розетки для зарядки акумуляторів, а також є каструлі та сковорідки, щоб приготувати їжу на ходу.

Skoda представила унікальний кемпер Roadiaq

 

Як і інші вісім автомобілів учнівського проекту Skoda, Roadiaq залишиться унікальним, щоб продемонструвати потенціал професійно-технічної школи автовиробника.


Skoda представила унікальний кемпер Roadiaq

 

Skoda представила унікальний кемпер Roadiaq

 

Skoda представила унікальний кемпер Roadiaq

 

Skoda представила унікальний кемпер Roadiaq

 

Skoda представила унікальний кемпер Roadiaq
За матеріалами: motorcar.com.ua
 

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