BMW представила 312-сильний кросовер X1 M35i xDrive

Кросовер BMW X1 M35i xDrive став першою моделлю бренду, яка отримала нову інформаційно-розважальну систему iDrive 9.

BMW показала найпотужнішу версію свого позашляховика початкового рівня - X1 M35i xDrive дебютував із потужним 2,0-літровим двигуном, агресивним зовнішнім виглядом і оновленими частинами для кращої продуктивності на дорозі. Він також стане першим продуктом BMW, який отримає найновішу інформаційно-розважальну систему iDrive 9.





Повідомлення минулого літа були правдивими, оскільки новий X1 M35i xDrive отримав більш потужну ітерацію 2,0-літрового двигуна автовиробника. Завдяки модернізаціям, таким як посилений колінчастий вал, оптимізована система подачі масла, вкладиші та кришки корінних підшипників, які були перенесені з шестициліндрових двигунів BMW, чотирициліндровий мотор тепер видає 312 кінських сил між 5750 і 6500 об/хв і максимальний крутний момент 400 Нм від 2000 до 4500 об/хв. Це означає значний стрибок у порівнянні з базовою моделлю (241 к.с.).

Передача потужності на всі чотири колеса - це система BMW xDrive, яка поєднується з семиступінчастою коробкою передач із подвійним зчепленням і вбудованим механічним диференціалом підвищеного тертя. LSD обмежує різницю в швидкості обертання передніх коліс, що має покращити динаміку керованості кросовера на поворотах. Результатом такої установки є спринт від 0 до 100 км/год всього за 5,2 секунди, а максимальна швидкість, керована електронікою, становить 250 км/год.

Кросовер отримав й нову вбудовану гальмівну систему. X1 M35i тепер є першою моделлю M Performance, яка поставляється з додатковою системою M Compound, що використовує чотирипоршневий супорт із 15,2-дюймовими дисками на передніх колесах і однопоршневі агрегати з 13,0-дюймовими дисками ззаду. Ці великі диски мають глянцевий сірий колір і ховаються за стандартними 19-дюймовими або додатковими 20-дюймовими колесами. І останнє, але не менш важливе: регульована підвіска M від BMW також є стандартною поряд зі спортивним кермом.

Потужність і продуктивність топового X1 відповідає агресивному зовнішньому вигляду з більшими повітрозабірниками в передній панелі, помітними бічними подовжувачами, спойлером на даху моделі та заднім фартухом з новим дифузором, що включає чотири вихлипні труби.

Родзинкою салону - на додаток до опціональних спортивних сидінь M, оздобленої алькантарою панелі приладів і антрацитового кольору даху - є остання версія інформаційно-розважальної системи BMW iDrive. X1 M35i xDrive є першою моделлю баварського бренду, яка отримала нову технологію iDrive 9, яка має оновлений екран і вдосконалену структуру меню, натхненну побутовими електронними пристроями.

Флагманський BMW X1 M35i xDrive надійде в салони у жовтні 2023 року, а ціни стартують від 50 895 доларів (для ринку США). Модель вироблятиметься на заводі BMW Group в Регенсбурзі (Німеччина).