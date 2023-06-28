SsangYong перетворився на KGM

SsangYong завжди був певною альтернативою бюджетним автомобільним брендам й, можливо, це одна з причин, чому корейська спеціалізована компанія із виробництва позашляховиків ледве уникла ліквідації у 2022 році. Тепер SsangYong повертається під новою назвою - KGM.

Куплена корейською KG Group минулого року, фірма думала над ідеєю відновити бренд SsangYong у всьому світі під назвою «KGMobility». Однак після відгуків клієнтів і галузевих експертів фірма вирішила, що для Європи буде достатньо просто «KGM», а в Кореї використовуватиметься повна назва KGMobility. Логотип «крила дракона», який використовує SsangYong, буде продовжений на автомобілях KGM.

Першим автомобілем із брендом KGM може стати оновлений Tivoli, який з'явиться у Європі у вересні. Інші представники модельного ряду KGM - пікап Musso, позашляховики Korando та Rexton - також отримають рестайлінг під новим брендом.

Поки незрозуміло, як придбання компанії SsangYong і подальша зміна назви вплине на плани KG Group щодо електрифікації. Ходили чутки про повністю електричний пікап, який отримав популярність завдяки громіздкому концепту під назвою O100 на автосалоні в Сеулі цього року.

До нього можуть приєднатися нові моделі на основі двох інших концептуальних автомобілів, позашляховика F100, який потенційно міг би замінити Korando, та кросовера KR10 - усі з використанням електричної технології.