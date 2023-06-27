Opel представив новий логотип для автомобілів 2024 року

Німецький бренд Opel показав нову інтерпретацію нинішньої емблеми блискавки, яка з'явиться на серійних автомобілях у 2024 році.

Opel приєднався до інших автовиробників в оновленні свого логотипу, оскільки галузь переходить до виробництва електромобілів. Нова інтерпретація емблеми почне надходити на серійні автомобілі Opel вже наступного року. Автовиробник розгорне новий логотип для решти свого портфоліо протягом наступних років.

Новий значок блискавки Opel - або «Blitz» німецькою мовою - допомагає асоціювати бренд з електрикою. Автовиробник хоче стати повністю електричним брендом у Європі до 2028 року, і планує мати 15 електрифікованих моделей у своєму портфоліо цього року, за словами генерального директора компанії Флоріана Хюттла.

Перший серійний автомобіль із новою емблемою з'явиться у 2024 році, але протягом року мають з'явитись багато оновлених значків. Компанія Opel заявила, що на цьогорічному Мюнхенському автосалоні IAA Mobility представить емблему із запланованим «сюрпризом» для відвідувачів.

Востаннє Opel оновив свій бренд у 2020 році після приєднання до PSA Group, яка стала частиною Stellantis після злиття з Fiat Chrysler Automobiles. Новий бейдж не дуже схожий на поточний, з додатковим інтервалом навколо знака блискавки в центрі, який відокремлює його від охоплюючого кола. Нова «блискавка» також трохи гостріша.

Новий логотип і надалі розташовуватиметься в центрі обличчя бренду Opel Vizor, ключового елемента дизайну екстер'єру та інтер'єру автомобіля.

«Відточена, впевнена нова «блискавка» перетинає чисте опорне кільце, надаючи нашій знаковій емблемі прогресивний, сучасний вигляд», - сказав Марк Адамс, віце-президент Opel з дизайну.

Opel приєднується до зростаючого списку автовиробників, які оновлюють свої бренди та логотипи. Минулого тижня Infiniti оголосила про незначні зміни у своєму значку, представивши нову тривимірну емблему та нову архітектуру своїх роздрібних центрів. Цього року Opel став четвертим автовиробником, який оновив свій логотип, приєднавшись до Jaguar Land Rover і Porsche.

З 2019 року Volkswagen, Renault, Peugeot, Nissan, Lotus, Kia, General Motors, Cadillac та багато інших оновили свої емблеми та значки. Оскільки автовиробники наповнюють свої портфоліо електромобілями, вони оновлюють не тільки свої продукти, щоб допомогти донести до клієнтів свій новий напрямок.